تأجيل استئناف المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور لجلسة 20 سبتمبر

ساندي رضا

أجلت محكمة جنايات إيتاي البارود بالبحيرة، اليوم الاثنين، نظر استئناف المتهم على الحكم الصادر ضد المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ قضية الطفل ياسين تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور، إلى جلسة 20 سبتمبر المقبل، والذي يقضي بالسجن المؤبد على المتهم ص. ك. 79 عامًا، مراقب مالي ، لاتهامه بهتك عرض الطفل ياسين، 5 سنوات، داخل المدرسة.

‎وشهدت قاعة المحكمة حضورًا مكثفًا من المحامين المتطوعين، وكذلك أسرة الطفل ياسين، الذين استقبلوا الحكم بارتياح كبير، مؤكدين ثقتهم في عدالة القضاء المصري.
 
‎وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أصدرت حكمها السابق في 30 أبريل الماضي بالسجن المؤبد على المتهم، بعدما وجهت له النيابة العامة تهمة "هتك عرض طفل لم يبلغ 18 عامًا بغير قوة أو تهديد"، وفقًا لنصوص قانون العقوبات.
 
‎وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة الجسد البريء للطفل، وتهديدًا خطيرًا للمجتمع، الأمر الذي يستوجب العقوبة المشددة لردع المتهم وغيره.

فولكس فاجن
شاحنات
السيارات الكهربائية
جيلي بان كيك
