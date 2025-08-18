مليون جنيه تعويضا وتوقيع أقصى العقوبة.. طلبات دفاع ضحيتي مطاردة طريق الواحات

طلب ابراهيم سعيد البسيوني دفاع ضحيتي مطاردة طريق الواحات أمام هيئة المحكمة توقيع أقصى العقوبة على المتهمين لما سببوه من أذى لموكلتيه.

وقال البسيوني انه ينضم لطلب النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.

وادعى مدنيا بمبلغ مليون جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

ووصلت منذ قليل ضحيتا مطاردة طريق الواحات، والتي أسفرت عن إصابتهما جراء تصادم بسيارة نقل، إلى محكمة جنح أكتوبر المنعقدة بمحكمة الجيزة استعدادًا لبدء اولى جلسات محاكمة المتهمين بمطاردتهما.

ورافقت الفتاتين اسرتيهما نظرا لاصابتهما نتيجة الحادث.

كما وصل المتهمون إلى مقر محكمة جنايات الجيزة في حراسة أمنية مشددة تزامنًا مع انعقاد أولى جلسات محاكمتهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين: مهند، مازن، يحيى، وعبد الرحمن مهند، في القضية رقم 7276 لسنة 2025 جنح أكتوبر، تهمة مضايقة المجني عليهن "رنا إبراهيم" و"نزال يوسف" بإطلاق تعليقات وأمور ذات إيحاءات جنسية، وذلك أثناء ملاحقتهن على طريق الواحات بنطاق مدينة السادس من أكتوبر.

كما أسندت النيابة للمتهمين جميعًا تهمة الاشتراك في التسبب خطأً بإصابة المجني عليهن، باستخدام سياراتهم لمضايقتهن، ما أدى إلى اصطدامهن بسيارة نقل، وإحداث إصاباتهن وفقًا للتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، دون تقديم المساعدة لهن.

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر قيام قائدي 3 سيارات ملاكي بملاحقة ومعاكسة فتاتين كانتا تستقلان سيارة ملاكي أخرى بالجيزة، ما أسفر عن اصطدام سيارتهن بسيارة نقل متوقفة وحدوث إصابتهن.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجاري ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من طالبة مصابة بكدمات وسحجات، كانت تقود السيارة المشار إليها، رفقة صديقتها المصابة بجرح في الجبهة، أكدت تعرضهما للمطاردة والمعاكسة من قبل قائدي السيارات الثلاث، الذين فروا بعد الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من تحديد السيارات المشار إليها وإلقاء القبض على قائديها، تبين أنهم 3 طلاب وسائق بأحد تطبيقات النقل الذكي، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.