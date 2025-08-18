قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استقبل اليوم الإثنين الموافق 18/8/2025 المستشار أسامة شلبي – رئيس مجلس الدولة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي – نائب حاكم إمارة الشارقة رئيس مجلس القضاء ووفدًا قضائيًا رفيع المستوى ضم عدد من أعضاء مجلس القضاء بإمارة الشارقة ؛ وذلك بحضور  المستشارين أعضاء المجلس الخاص والأمين العام ولفيف من قضاة وقاضيات مجلس الدولة، بقصر الأميرة فوقية – بالدقي.

زيارة تاريخية لنائب حاكم إمارة الشارقة رئيس مجلس القضاء لمجلس الدولة 

في بداية اللقاء رحب رئيس مجلس الدولة برئيس وأعضاء الوفد القضائي ، مشيدًا على العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين ، وقد تطرق اللقاء إلي تبادل الخبرات في المجالات القانونية والقضائية، والاطلاع على طبيعة العمل القضائي داخل مجلس الدولة ، ودوره في تطوير آليات العمل ومشروعات التحول الرقمي، مما كان له عظيم الأثر نحو تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في الدعاوى القضائية المطروحة أمام مختلف محاكم مجلس الدولة، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.

وقد تناول اللقاء بحث سبل التعاون القضائي المشترك بين البلدين في مجال القضاء الإداري وما يتمتع به مجلس الدولة من مكانة عريقة في هذا الإطار.

ومن جانبه عبر سمو الشيخ/ نائب حاكم إمارة الشارقة ورئيس مجلس القضاء عن سعادته وتقديره الكبير للقضاء المصري بكافة جهاته وهيئاته العريقة، لا سيما مجلس الدولة الذي يزخر بكفاءات قضائية عالية، مشيرًا إلي أن منظومة العدالة في مصر راسخة وتحظى بسمعه ومكانه كبيرة على المستوى العربي والدولي ، لافتًا إلي أن تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين يأتي ضمن أولوياته.

وعقب انتهاء اللقاء قام رئيس مجلس الدولة باصطحاب سمو الشيخ/ سلطان بن أحمد القاسمي والوفد المرافق له في جوله تفقدية داخل القصر التاريخي للأميرة فوقية، وتقديم الشكر والتقدير لتلك الزيارة التاريخية، مؤكدًا على استمرار أواصر التعاون المشترك في المجالات القانونية والقضائية بين البلدين.

