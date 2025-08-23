حسام الخولي: مستقبل وطن يستعد لانتخابات مجلس النواب 2025

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن استعدادات الحزب لانتخابات مجلس النواب 2025 تأتي في إطار عمل تنظيمي مستمر لا يتوقف على المواسم الانتخابية فقط، مؤكداً أن أنشطة الحزب قائمة بشكل أسبوعي في مختلف المحافظات والقرى المصرية.

أوضح أن الحزب يُعد من بين الكيانات السياسية القليلة التي تمتلك أمانات في جميع القرى، وهو ما يعكس امتداده الواسع على الأرض.

أضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية على شاشة إكسترا نيوز، أن الحزب شهد مؤخراً تطورات تنظيمية مهمة بقيادة النائب أحمد عبد الجواد الذي تمكن من استكمال تشكيل الوحدات الحزبية على مستوى القرى.

أشار إلى أن الاستعدادات الانتخابية تتزايد عادة في الأمانات النوعية مثل أمانة العضوية، إلى جانب تحرك الأمانات المركزية المختلفة، موضحاً أن الحزب انتهى من إعداد "خريطة كاملة" للمرشحين، تشمل المرشحين الأساسيين والاحتياطيين تحسباً لأي طارئ.

أكد نائب رئيس الحزب أن عملية اختيار المرشحين راعت عدة معايير أساسية، على رأسها الشعبية والنزاهة والالتزام الحزبي، فضلاً عن القدرة على ممارسة الدور التشريعي داخل البرلمان، في ظل حاجة مصر الماسة لتعديلات واسعة في عدد كبير من القوانين التي تعود لعقود طويلة، بعضها يعود إلى أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي.

وشدد الخولي على أن الأولوية القصوى لمستقبل وطن في البرلمان المقبل ستكون للتشريعات الاقتصادية التي تخدم المواطن وتتماشى مع المتغيرات العالمية المتسارعة، مشيراً إلى أن الحزب يضع في اعتباره دائماً قدرة المواطن على التحمّل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأضاف أن مصر تمر بمرحلة حساسة تتطلب وحدة الصف خلف القيادة السياسية والمؤسسات الوطنية، مؤكداً أن دور الأحزاب لا يقتصر على خوض الانتخابات، بل يمتد إلى رفع مستوى الوعي والتثقيف السياسي لدى المواطنين.