لجنة تلقي رغبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بحزب إرادة جيل تواصل انعقادها.. صور

واصلت لجنة تلقي رغبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بحزب إرادة جيل، انعقادها، لدراسة وفحص طلبات الراغبين في الترشح باسم الحزب للانتخابات المقبلة، وفق المعايير والشروط التي وضعها الحزب برئاسة النائب تيسير مطر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استعدادات حزب إرادة جيل، للاستحقاق البرلماني المرتقب، الذي شكل لجنة، الأسبوع المنصرم، من قيادات الحزب لاستقبال رغبات الترشح، إلكترونيا تتضمن السيرة الذاتية للراغبين في الترشح والدائرة الانتخابية التي يرغب خوض المنافسة فيها.

ووضع الحزب عددا من المعايير والضوابط الواضحة التي أقرها الحزب، لضمان اختيار أفضل الكوادر القادرة على تمثيل المواطنين تحت قبة مجلس النواب 2025/ 2030.

وجاءت أبرز تلك المعايير، متمثلة في الكفاءة والخبرة في العمل السياسي أو المجتمعي، والقدرة على التواصل وخدمة الوطن والمواطن والالتزام بالثوابت الوطنية والدفاع عن قضايا الدولة المصرية، بالإضافة إلى حسن السمعة والمصداقية، كما يمنح الحزب أولوية خاصة لتمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم، تأكيدا لحرصه على دعم الفئات التي تمثل عماد الحاضر والمستقبل.