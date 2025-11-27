قرار جمهوري بالموافقة على تسهيل قرض الاقتصاد الكلي بين مصر والاتحاد الأوروبي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 47 مكرر ( أ ) بتاريخ 26 نوفمبر 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 554 لسنة 2025، بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو.

المادة الأولى من القرار جاء فيها: ووافق على مذكرة التفاهم وكذا اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك مع الاحتفاظ بشرط التصديق.