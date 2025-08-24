قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال
موعد انتهاء الصيف فلكيا وانكسار الموجة الحارة
تشكيل ريال مدريد أمام أوفييدو في الدوري الإسباني
خاص| والد حسام حبيب يكشف حقيقة خبر القبض على نجله في قضية مخدرات
120 دقيقة تكشف مستقبل السياحة في فنزويلا.. ماذا قال سفير كاركاس لدى القاهرة؟
هل يجوز نقل الموتى من مدفن لآخر؟.. أمين الفتوى يجيب
حسام بدراوي: 3 مواقف جعلت الجمهوريين والديمقراطيين يخشون من ترامب
أحمد موسى: الإخوان بيعملوا إرهاب للسفارات المصرية في الخارج ويحاصروها
أحدها يتعلق بالدراسة.. 10 قرارات مهمة لمحافظ الوادي الجديد
جلسة تصوير داخل مسجد تثير الجدل .. أسرة العروس تعلق والأوقاف ترد
البيئة تزيل كميات كبيرة من شباك صيد الطيور المهاجرة بشمال محمية البرلس
مانشستر يونايتد يتعادل 1-1 مع فولهام في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

"الحرية المصرى" يشكل لجنة مركزية لتلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

في إطار استعداداته المكثفة لخوض الاستحقاقات الدستورية المقبلة، أعلن حزب الحرية المصرى، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، عن تشكيل لجنة مركزية معنية بتلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، إلى جانب بحث الترتيبات وإجراء المشاورات المتعلقة بالاستعدادات الانتخابية على مستوى الجمهورية.

تأتى اللجنة برئاسة النائب معتز محمد محمود، نائب رئيس الحزب ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، وتضم في عضويتها عددا من القيادات البارزة، فى مقدمتهم النائب محمد عطية الفيومى، نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة الإسكان، النائب السابق محمد عبد العزيز شعبان، الدكتور حسام يونس، رئيس لجنة الصحة بالحزب، محمد زكريا إمام، أمين الاتصال السياسى، والكاتب الصحفى محمد صلاح، أمين الإعلام المركزى.

وأكد النائب معتز محمد محمود أن اللجنة ستتولى استقبال طلبات الترشح من قيادات وأعضاء الحزب الراغبين في خوض الانتخابات، بالإضافة إلى الشخصيات العامة ذات القبول الجماهيرى، التى ترغب فى الترشح تحت راية حزب الحرية المصرى، مشيرا إلى أن الحزب يفتح أبوابه أمام الكفاءات الوطنية الجادة التى تؤمن بدور البرلمان فى خدمة الوطن والمواطن، وتلتزم بثوابته الدستورية ومبادئه السياسية.

وأوضح أن الحزب وضع حزمة من المعايير الموضوعية الدقيقة لاختيار مرشحيه، تضمن تمثيلا نوعيًا يعكس ثقة المواطنين، ويعزز من قدرة البرلمان القادم على التشريع والرقابة، وتتمثل أبرز هذه المعايير فى الكفاءة المهنية والخبرة السياسية والمجتمعية، بما يؤهل المرشح للقيام بمهامه النيابية بكفاءة، وأن يمتلك المرشح سيرة ذاتية مشرفة وسلوك عام منضبط، وأن يتمتع بسمعة طيبة في الأوساط المجتمعية، وقدرة على الحشد والتأثير الإيجابي داخل الدائرة الانتخابية، والالتزام الكامل بتوجهات الحزب وأهدافه الوطنية، والاستعداد للعمل تحت مظلته السياسية والتنظيمية.
وأكد النائب معتز محمود أن  عملية اختيار المرشحين ستتم بمنتهى الشفافية والمسئولية، وبما يحقق التوازن بين الخبرات التشريعية والكفاءات ، ويعزز من الدور الوطني للبرلمان في دعم الدولة المصرية ومؤسساتها، والتعبير عن طموحات وآمال المواطنين في مرحلة دقيقة من عمر الوطن.

حزب الحرية المصرى مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب 2025 معتز محمد محمود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

وجه الطبيب

مشرط من الزبالة.. مرافق مريض يشوه وجه طبيب بمستشفى الأزهر بباب الشعرية

700 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بعد الارتفاع الأخير

700 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بعد الارتفاع الأخير

ترشيحاتنا

شاعر المليون

شاعر المليون ينطلق من الرياض في أولى جولات لجنة التحكيم

رنا رئيس

بفستان أبيض أنيق.. إطلالة ملائكية لـ رنا رئيس

الفنانة حنان يوسف

أول تعليق من حنان يوسف عن تكريمها في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي (خاص )

بالصور

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

فيديو

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

عودة شيرين وحسام حبيب

فقدت التعاطف.. هذا ما قاله اصدقاء شيرين بعد عودتها لـ حسام حبيب

صورة من اللقاء

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

حادث ابو تلات

كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد