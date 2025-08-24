برلماني هولندي: ما تمارسه إسرائيل إبادة جماعية وعلى المجتمع الدولي التحرك

قال مبانزو بامينجا، النائب في البرلمان الهولندي، إن هناك قلقًا بالغًا في هولندا إزاء الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى استخدام سياسة التجويع كسلاح في الحرب، واستهداف المستشفيات، وإعدام العاملين الإنسانيين والصحفيين، فضلًا عن قتل الأطفال ومحاولة طمس التاريخ الفلسطيني.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، "نحن نعتقد أن ما يحدث هو إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته وأن يتحرك لتحرير الشعب الفلسطيني، هذا أمر مهم للغاية بالنسبة لنا ويجب العمل عليه بجدية".

وعند سؤاله حول ما إذا كانت حالة القلق الدولي ستُترجم إلى تحركات فعلية ضد الاحتلال الإسرائيلي، أكد بامينجا أن المجتمع الدولي يجب أن يلتزم بالقانون الدولي، مشددًا على أهمية الضغط على الحكومة الإسرائيلية، ليس فقط عبر التصريحات، بل من خلال العقوبات والإجراءات الفعلية.

كما أضاف: "القانون الدولي هو آخر أمل للبشرية، لا توجد دولة أو شعب فوق هذا القانون، يجب أن تشعر الحكومة الإسرائيلية بأثر الضغوط الدولية".

وأشار النائب الهولندي إلى أن الرأي العام في هولندا يتغير بشكل واضح، وقال إن مظاهرات خرجت في أكتوبر 2023 شارك فيها 6,000 شخص، وفي أقل من عام ارتفع العدد إلى أكثر من 100,000 متظاهر ضد الانتهاكات الإسرائيلية.

وأوضح: "نصف الشعب الهولندي اليوم يعترف بوجود إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وهذا سيظهر بوضوح في انتخابات 29 أكتوبر القادمة".

وردًا على سؤال بشأن تأثير اللوبي الإسرائيلي في أوروبا، خصوصًا في الولايات المتحدة، قال بامينجا: "صحيح أن مجموعات الضغط قوية، لكن هناك تقارير تتحدث عن محاولات للتأثير على الرأي العام الأوروبي، وهذا موثق، لكن الرأي العام يتنامى، والناس يشعرون بالصدمة مما يشاهدونه من صور الأطفال والمدنيين الذين يُقتلون، هذا سيقود لتغيير حقيقي".

وتطرق النائب الهولندي إلى قرار الحكومة باعتبار بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية اليمينية – مثل إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش – أشخاصًا غير مرحب بهم، مؤكدًا أن هذا يعكس ضغوطًا شعبية كبيرة على المسؤولين في هولندا، وقال: "وزير الخارجية استقال بسبب رفض الحكومة اتخاذ إجراءات واضحة، نصف الشعب يرى الآن أن هناك إبادة جماعية، هذا يعني أن هناك مسؤولية مضاعفة على الحكومة تجاه ما يحدث".