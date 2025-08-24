قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال
موعد انتهاء الصيف فلكيا وانكسار الموجة الحارة
تشكيل ريال مدريد أمام أوفييدو في الدوري الإسباني
خاص| والد حسام حبيب يكشف حقيقة خبر القبض على نجله في قضية مخدرات
120 دقيقة تكشف مستقبل السياحة في فنزويلا.. ماذا قال سفير كاركاس لدى القاهرة؟
هل يجوز نقل الموتى من مدفن لآخر؟.. أمين الفتوى يجيب
حسام بدراوي: 3 مواقف جعلت الجمهوريين والديمقراطيين يخشون من ترامب
أحمد موسى: الإخوان بيعملوا إرهاب للسفارات المصرية في الخارج ويحاصروها
أحدها يتعلق بالدراسة.. 10 قرارات مهمة لمحافظ الوادي الجديد
جلسة تصوير داخل مسجد تثير الجدل .. أسرة العروس تعلق والأوقاف ترد
البيئة تزيل كميات كبيرة من شباك صيد الطيور المهاجرة بشمال محمية البرلس
مانشستر يونايتد يتعادل 1-1 مع فولهام في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلماني هولندي: ما تمارسه إسرائيل إبادة جماعية وعلى المجتمع الدولي التحرك

غزة
غزة
علي مكي

قال مبانزو بامينجا، النائب في البرلمان الهولندي، إن هناك قلقًا بالغًا في هولندا إزاء الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى استخدام سياسة التجويع كسلاح في الحرب، واستهداف المستشفيات، وإعدام العاملين الإنسانيين والصحفيين، فضلًا عن قتل الأطفال ومحاولة طمس التاريخ الفلسطيني.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، "نحن نعتقد أن ما يحدث هو إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته وأن يتحرك لتحرير الشعب الفلسطيني، هذا أمر مهم للغاية بالنسبة لنا ويجب العمل عليه بجدية".

وعند سؤاله حول ما إذا كانت حالة القلق الدولي ستُترجم إلى تحركات فعلية ضد الاحتلال الإسرائيلي، أكد بامينجا أن المجتمع الدولي يجب أن يلتزم بالقانون الدولي، مشددًا على أهمية الضغط على الحكومة الإسرائيلية، ليس فقط عبر التصريحات، بل من خلال العقوبات والإجراءات الفعلية.

كما أضاف: "القانون الدولي هو آخر أمل للبشرية، لا توجد دولة أو شعب فوق هذا القانون، يجب أن تشعر الحكومة الإسرائيلية بأثر الضغوط الدولية".

وأشار النائب الهولندي إلى أن الرأي العام في هولندا يتغير بشكل واضح، وقال إن مظاهرات خرجت في أكتوبر 2023 شارك فيها 6,000 شخص، وفي أقل من عام ارتفع العدد إلى أكثر من 100,000 متظاهر ضد الانتهاكات الإسرائيلية.

وأوضح: "نصف الشعب الهولندي اليوم يعترف بوجود إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وهذا سيظهر بوضوح في انتخابات 29 أكتوبر القادمة".

وردًا على سؤال بشأن تأثير اللوبي الإسرائيلي في أوروبا، خصوصًا في الولايات المتحدة، قال بامينجا: "صحيح أن مجموعات الضغط قوية، لكن هناك تقارير تتحدث عن محاولات للتأثير على الرأي العام الأوروبي، وهذا موثق، لكن الرأي العام يتنامى، والناس يشعرون بالصدمة مما يشاهدونه من صور الأطفال والمدنيين الذين يُقتلون، هذا سيقود لتغيير حقيقي".

وتطرق النائب الهولندي إلى قرار الحكومة باعتبار بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية اليمينية – مثل إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش – أشخاصًا غير مرحب بهم، مؤكدًا أن هذا يعكس ضغوطًا شعبية كبيرة على المسؤولين في هولندا، وقال: "وزير الخارجية استقال بسبب رفض الحكومة اتخاذ إجراءات واضحة، نصف الشعب يرى الآن أن هناك إبادة جماعية، هذا يعني أن هناك مسؤولية مضاعفة على الحكومة تجاه ما يحدث".

غزة البرلمان هولندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

وجه الطبيب

مشرط من الزبالة.. مرافق مريض يشوه وجه طبيب بمستشفى الأزهر بباب الشعرية

700 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بعد الارتفاع الأخير

700 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بعد الارتفاع الأخير

ترشيحاتنا

سارة خليفة

التحقيق مع سارة خليفة في اتهامها بغسل الأموال

محكمة - أرشيفية

شيكات تجاوزت المليار.. تأييد أحكام حبس شقيق الفنان عماد زيادة 12 سنة

واقعة صفع شاب في المنوفية

بيهزروا مع بعض.. أصحاب واقعة الصفع في المنوفية من ذوي الهمم.. القصة كاملة

بالصور

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

فيديو

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

عودة شيرين وحسام حبيب

فقدت التعاطف.. هذا ما قاله اصدقاء شيرين بعد عودتها لـ حسام حبيب

صورة من اللقاء

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

حادث ابو تلات

كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد