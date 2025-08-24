تظاهرة في اليونان تضامنا مع غزة

تظاهر المئات في مدينة سالونيك شمال شرقي اليونان، اليوم الأحد، تضامنًا مع غزة، وتنديدا بحرب الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها ضد الفلسطينيين منذ أكتوبر 2023، بحسب وكالة أنباء "وفا".

ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها: "إسرائيل القاتلة" و"أوقفوا الإبادة الجماعية" و"الحرية لفلسطين".

وانطلقت التظاهرة، التي شارك فيها أعضاء نقابات عمالية وكوادر شبابية من أحزاب يسارية وطلاب جامعيون وأكاديميون، من ميدان "البرج الأبيض"، أحد أبرز معالم سالونيك.



كما وضع متظاهرون مجسمات لأطفال مكفنين أمام مبنى القنصلية الأميركية في سالونيك، احتجاجا على مقتل الأطفال الفلسطينيين على يد إسرائيل في غزة.

ودعا المحتجون المجتمع الدولي، ولا سيما الاتحاد الأوروبي، إلى التحرك وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي إزاء "المجازر الإسرائيلية التي وصلت إلى حد الإبادة الجماعية".

وتخلل المظاهرة أيضا توزيع منشورات جاء فيها: "الشعب الفلسطيني ليس وحده.. جميع العمال والشعوب يجب أن يتوحدوا في جبهة واحدة من أجل السلام والحرية".

ومن المتوقع أن تشهد العاصمة أثينا، خلال اليوم، تظاهرات مشابهة في عدة مناطق من المدينة.