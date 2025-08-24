نائب الرئيس الأمريكي يعلن أن روسيا ستشارك في محادثات الضمانات الأمنية لأوكرانيا

أعلن جاي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، اليوم الأحد، أن روسيا ستشارك في محادثات الضمانات الأمنية لأوكرانيا، مشيرا إلى أن موسكو قدمت "تنازلات مهمة" بشأن كييف، وذلك عقب القمة بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

كما جدد نائب الرئيس الأميركي موقف ترامب بأن واشنطن لن ترسل قوات أميركية إلى أوكرانيا، لكنها ستواصل دورها الفاعل في قضية الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وقال فانس: "أعتقد أن الروس قدموا تنازلات مهمة للرئيس ترامب للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام ونصف العام في هذا النزاع"، مضيفا "أبدوا استعدادا لإظهار مرونة بخصوص عدد من مطالبهم الأساسية"، بحسب شبكة "إن بي سي" الأميركية.

كما شدد فانس على أن موسكو "تناقش ما هو مطلوب لوضع حد للحرب" التي بدأت بالهجوم الروسي الواسع على أوكرانيا في فبراير 2022.

وأوضح فانس أن الولايات المتحدة ترى أن القضيتين الأساسيتين اللتين يجب معالجتهما من أجل تسوية النزاع الأوكراني هما مسألة الأراضي والضمانات الأمنية لكييف.



وأكد أن الولايات المتحدة "تحاول التفاوض قدر الإمكان مع الروس والأوكرانيين من أجل إيجاد أرضية مشتركة ووقف القتل"، مشددا على أن ترامب يسعى إلى اعتماد دبلوماسية نشطة مع الطرفين لوضع حد للنزاع.