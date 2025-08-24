مركز حقوقي بفلسطين: ما يحدث في غزة جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان

أكد عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين، أن ما يحدث بقطاع غزة ليس مجرد عدوان عسكري بل عملية إبادة منظمة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن العالم كله يشاهد الجريمة وسط صمت دولي.

وقال عصام يونس، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، إن ما يشهده قطاع غزة منذ 7 أكتوبر وحتى الآن يمثل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، مشيرا إلى أن ستة شهداء على الأقل سقطوا خلال ساعات قليلة فقط من بداية اليوم.

وتابع مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين، أن الوضع في القطاع بالغ الخطورة، حيث يتم قصف المنازل على رؤوس ساكنيها ويتم تدمير البنية التحتية، مؤكدا أن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح وأداة تفاوض، وتتحكم بشكل كامل في معابر غزة.