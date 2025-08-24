قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جهاز حماية المنافسة يكشف عن استراتيجية جديدة لمنع الممارسات الاحتكارية
أحمد موسى: الإخوان عمرهم ما كانوا فصيل وطني ولا هيكونوا
أحمد موسى: كل من اختار محمد مرسي انتخب جماعة الإخوان الإرهابية
متى ترث المطلقة من زوجها؟.. أمين الإفتاء: حالة واحدة يكون لها حق في التركة
إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا
كرة القدم النسائية| الأهلي يفوز على بالم هيلز بثلاثية نظيفة
موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت
أحمد موسى: عرضنا وثائق الإخوان منذ 10 سنوات
بعد نشره على مواقع التواصل.. صاحب فيديو صفع ذوي الهمم يواجه هذه العقوبات
بث مباشر| الإعلامي أحمد موسى يوجه رسالة قوية لـ جماعة الإخوان على الهواء
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني لبحث سبل التعاون العسكري| صور
التنسيق الثلاثاء رسميا .. كليات المرحلة الثالثة وخطوات تسجيل الرغبات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني يوضح فوائد تحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية

حسن رضوان

كشف محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أهمية تحقيق الإكتفاء الذاتى من مختلف المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها محصول القمح خاصة لأهميته الكبري في تحقيق الأمن الغذائي المصرى.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

وأكد شعلان في تصريح خاص لـصدي البلد: أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح هدفًا استراتيجيًا بالغ الأهمية لأي دولة، نظرًا لما لهذا المحصول من دور حيوي في تأمين الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، خاصة في ظل التقلبات العالمية المتكررة في أسعار الحبوب، والأزمات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، مؤكدًا علي أنه يساهم في توفير العملة الصعبة، وتقليل الاستيراد من الخارج وتعزيز الاقتصاد.

الفلاح المصرى هو عمود الاقتصاد في الدولة

وأشار الي أن الفلاح المصرى هو عمود الاقتصاد في الدولة، ويجب تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للفلاح المصرى حتى يقدم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفى مقدمتها محصول القمح، لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة لأزمة نقص الغذاء العالمى الراهنة واهمية تشجيع التوسع الزراعى وتحقيق هامش ربح مناسب للمزارع.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة برفع أسعار توريد محصول القمح لسد الفجوة بين الاستيراد والإنتاج، والاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من هذا المحصول الاستراتيجي لتوفير العملة الصعبة فى ظل التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية.

كما أكد علي أهمية دراسة جميع التكاليف لجميع المحاصيل الاستراتيجية، وفى مقدمتها محصول القمح، خاصة أن أسعار وتكاليف الزراعة تزداد سنويا لتحقيق سعر عادل، يحقق ربحية مناسبة للمزارعين من أجل تشجيعهم على زراعة مختلف المحاصيل الاستراتيجية، نظرا لما سيحققه من عائد مناسب للمزارع البسيط الذى يستحق كل الدعم والمساندة.

محصول القمح لجنة الزراعة مجلس النواب

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

وجه الطبيب

مشرط من الزبالة.. مرافق مريض يشوه وجه طبيب بمستشفى الأزهر بباب الشعرية

والد الطالبة عائشة

مينفعش أضرها.. والد الطالبة عائشة يتنازل عن البلاغ المقدم ضد زميلة ابنته

بيجو 408 و 3008 موديل 2026

بعد التخفيضات .. مقارنة بيجو 408 و 3008 موديل 2026

أفضل ٥ سيارات كهربائية صينية ٢٠٢٥

أفضل 5 سيارات كهربائية صينية 2025

Galaxy A07

سامسونج تطلق Galaxy A07 بتصميم متين وسعر رخيص

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

عودة شيرين وحسام حبيب

فقدت التعاطف.. هذا ما قاله اصدقاء شيرين بعد عودتها لـ حسام حبيب

صورة من اللقاء

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

حادث ابو تلات

كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية

