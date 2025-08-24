برلماني يوضح فوائد تحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية

كشف محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أهمية تحقيق الإكتفاء الذاتى من مختلف المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها محصول القمح خاصة لأهميته الكبري في تحقيق الأمن الغذائي المصرى.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

وأكد شعلان في تصريح خاص لـصدي البلد: أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح هدفًا استراتيجيًا بالغ الأهمية لأي دولة، نظرًا لما لهذا المحصول من دور حيوي في تأمين الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، خاصة في ظل التقلبات العالمية المتكررة في أسعار الحبوب، والأزمات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، مؤكدًا علي أنه يساهم في توفير العملة الصعبة، وتقليل الاستيراد من الخارج وتعزيز الاقتصاد.

الفلاح المصرى هو عمود الاقتصاد في الدولة

وأشار الي أن الفلاح المصرى هو عمود الاقتصاد في الدولة، ويجب تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للفلاح المصرى حتى يقدم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفى مقدمتها محصول القمح، لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة لأزمة نقص الغذاء العالمى الراهنة واهمية تشجيع التوسع الزراعى وتحقيق هامش ربح مناسب للمزارع.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة برفع أسعار توريد محصول القمح لسد الفجوة بين الاستيراد والإنتاج، والاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من هذا المحصول الاستراتيجي لتوفير العملة الصعبة فى ظل التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية.

كما أكد علي أهمية دراسة جميع التكاليف لجميع المحاصيل الاستراتيجية، وفى مقدمتها محصول القمح، خاصة أن أسعار وتكاليف الزراعة تزداد سنويا لتحقيق سعر عادل، يحقق ربحية مناسبة للمزارعين من أجل تشجيعهم على زراعة مختلف المحاصيل الاستراتيجية، نظرا لما سيحققه من عائد مناسب للمزارع البسيط الذى يستحق كل الدعم والمساندة.