الأحزاب تستعد لماراثون انتخابات مجلس النواب بعقد اجتماعات مكثفة

أسابيع قليله ويبدأ مارثون الانتخابات البرلمانية استعدادا لبرلمان ٢٠٢٦ وقد بدأت الأحزاب في اختيار مرشحيها علي المقاعد الفرديه وايضا بالنسبة للقوائم وقد تشارك ١٢ حزب في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات الشيوخ، ومن المتوقع أن تخوض القائمة باحزابها ١٢ بالإضافة لتنسيقيه شباب الأحزاب انتخابات مجلس النواب.

وأعلن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأن حزب مستقبل وطن يواصل استعداداته المكثفة لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، في إطار رؤية واضحة وخطة منظمة تستند إلى قراءة دقيقة لاحتياجات الشارع المصري والتحديات الوطنية الراهنة.

وأكد رضوان في تصريحات صحفية، أن الحزب انتهى من إعداد الخريطة الكاملة لمرشحيه على مستوى الجمهورية، بما يضمن تمثيلًا واسعًا لمختلف الفئات الاجتماعية والمهنية، ويعكس التنوع الذي يميز المجتمع المصري، مشددًا على أن الحزب يضع في مقدمة أولوياته الدفع بعناصر شبابية ونسائية قادرة على المشاركة الفاعلة في العملية التشريعية والرقابية.

وأضاف رضوان، أن رؤية الحزب في هذه الانتخابات تقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسية:

1. الالتزام بالثوابت الوطنية ودعم توجهات الدولة المصرية في حماية الأمن القومي وتعزيز الاستقرار السياسي.

2. العمل البرلماني الفعّال من خلال كوادر تمتلك الكفاءة والخبرة والقدرة على صياغة تشريعات تحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

3. الاقتراب من هموم المواطن عبر مرشحين على تماس مباشر مع قضايا دوائرهم، وقادرين على نقل صوت الناس إلى البرلمان.

وأشار رضوان إلى أن الحزب يهدف من خلال هذه الخطة إلى تشكيل كتلة برلمانية قوية ومنسجمة، تسهم في دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتدافع عن حقوق المواطن، وتكون سندًا للدولة المصرية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

واختتم بالقول: “إننا على ثقة بأن الناخب المصري سيختار من يراه الأقدر على تمثيله والدفاع عن مصالحه، وأن حزب مستقبل وطن سيظل كما عهده الجميع حزبًا وطنيًا يعبر عن الشارع ويحمل طموحات المصريين نحو مستقبل أفضل."

في إطار استعداداته المكثفة لخوض الاستحقاقات الدستورية المقبلة، أعلن حزب الحرية المصرى، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، عن تشكيل لجنة مركزية معنية بتلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، إلى جانب بحث الترتيبات وإجراء المشاورات المتعلقة بالاستعدادات الانتخابية على مستوى الجمهورية.

تأتى اللجنة برئاسة النائب معتز محمد محمود، نائب رئيس الحزب ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، وتضم في عضويتها عددا من القيادات البارزة، فى مقدمتهم النائب محمد عطية الفيومى، نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة الإسكان، النائب السابق محمد عبد العزيز شعبان، الدكتور حسام يونس، رئيس لجنة الصحة بالحزب، محمد زكريا إمام، أمين الاتصال السياسى، والكاتب الصحفى محمد صلاح، أمين الإعلام المركزى.

وأكد النائب معتز محمد محمود أن اللجنة ستتولى استقبال طلبات الترشح من قيادات وأعضاء الحزب الراغبين في خوض الانتخابات، بالإضافة إلى الشخصيات العامة ذات القبول الجماهيرى، التى ترغب فى الترشح تحت راية حزب الحرية المصرى، مشيرا إلى أن الحزب يفتح أبوابه أمام الكفاءات الوطنية الجادة التى تؤمن بدور البرلمان فى خدمة الوطن والمواطن، وتلتزم بثوابته الدستورية ومبادئه السياسية.

وأوضح أن الحزب وضع حزمة من المعايير الموضوعية الدقيقة لاختيار مرشحيه، تضمن تمثيلا نوعيًا يعكس ثقة المواطنين، ويعزز من قدرة البرلمان القادم على التشريع والرقابة، وتتمثل أبرز هذه المعايير فى الكفاءة المهنية والخبرة السياسية والمجتمعية، بما يؤهل المرشح للقيام بمهامه النيابية بكفاءة، وأن يمتلك المرشح سيرة ذاتية مشرفة وسلوك عام منضبط، وأن يتمتع بسمعة طيبة في الأوساط المجتمعية، وقدرة على الحشد والتأثير الإيجابي داخل الدائرة الانتخابية، والالتزام الكامل بتوجهات الحزب وأهدافه الوطنية، والاستعداد للعمل تحت مظلته السياسية والتنظيمية.

وأكد النائب معتز محمود أن عملية اختيار المرشحين ستتم بمنتهى الشفافية والمسئولية، وبما يحقق التوازن بين الخبرات التشريعية والكفاءات ، ويعزز من الدور الوطني للبرلمان في دعم الدولة المصرية ومؤسساتها، والتعبير عن طموحات وآمال المواطنين في مرحلة دقيقة من عمر الوطن.