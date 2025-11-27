غرفة صناعات الطباعة والتغليف تدعو لحضور ورشة عمل حول المواصفات والجودة

أعلنت غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات عن تنظيم ورشة عمل بعنوان "المواصفات والجودة: مواصفة الايزو العالمية TC 130 الخاصة بطرق الطباعة"، يوم الأحد 7 ديسمبر 2025، في تمام الساعة 10:00 صباحًا بمقر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.



وبحسب بيان صحفي للغرفة فإن هذه الورشة ضمن جهود الغرفة لتعزيز ثقافة الجودة في جميع مراحل الإنتاج الطباعي والتغليفي.

وتركز الورشة على التعريف بأهم المعايير والمواصفات القياسية لطرق الطباعة المختلفة، وشرح الحقوق والواجبات المتعلقة بالجودة، بالإضافة إلى توضيح كيفية تطبيق بنود المواصفة داخل المطابع لضمان رفع مستوى الإنتاجية وتحقيق رضا العملاء.

وقال المهندس نديم إلياس، رئيس الغرفة: "نسعى من خلال هذه الورشة إلى تعريف أعضاء الغرفة وأصحاب المصلحة بأحدث المعايير والمواصفات القياسية للطباعة، سواء أوفست أو ديجيتال أو فلكسو أو روتو جرافيور، بما يسهم في تحسين نظم الجودة والإنتاجية."

وأضاف إلياس أن"جودة المطبوع أسلوب إنتاج مستمر يهدف إلى الارتقاء بمستوى الطباعة طبقًا لمواصفات الأيزو العالمية، محليًا وتصديريًا، ونأمل أن تكون الورشة منصة لتبادل الخبرات وتطوير الأداء داخل القطاع."