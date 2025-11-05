قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يستقبل نظيره القرغيزي في أول زيارة له لمصر
موعد مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
مكاسب جديدة للبورصة.. والمؤشر الرئيسي يتجاوز مستوى 39 ألف نقطة في بداية التعاملات
لوعايز توكل حد في زواجك بالشهر العقاري.. تعرف على المستندات المطلوبة
ممدوح عيد: بيراميدز يسعى للتتويج بكأس العالم للأندية 2029
مصر تستعرض تجربتها في التحول الصحي الذكي خلال مؤتمر PHDC’25 بالعاصمة الإدارية
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية
السودان.. 40 قتـ.يلا في هجوم على جنازة بكردفان
بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟
عباس عراقجي: الإفراج عن فرنسيين مدانين في إيران وفقًا لمبدأ التسامح في الإسلام
وزير الزراعة: طفرة غير مسبوقة في الصادرات.. ونفتح أسواقًا جديدة حول العالم
مجلس الدولة: وجوب إحاطة عضو النواب بسياج السمعة الحسنة والبعد عن مواطن الشبهات
غرفة الطباعة والتغليف تنظم ندوة حول قانون العمل الجديد لتعزيز الوعي

ولاء عبد الكريم

نظمت غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية ندوة موسعة بعنوان "قانون العمل المصري الجديد: التعديلات وآليات التطبيق في بيئة العمل"، وذلك بمقر الغرفة بالقاهرة.

يأتي ذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم بيئة عمل قانونية مستقرة وتعزيز الوعي التشريعي داخل القطاع الصناعي.

شهدت الندوة حضورًا واسعًا من أعضاء الغرفة وممثلي الشركات العاملة في قطاع الطباعة والتغليف، إلى جانب مشاركة عدد من الخبراء القانونيين والمتخصصين في شئون العمل، الذين تناولوا أبرز التعديلات الواردة في قانون العمل الجديد وتأثيرها على أصحاب الأعمال والعاملين في القطاع.

وتناولت المناقشات آليات التطبيق العملي للقانون داخل بيئة العمل، وسبل تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال، بما يضمن استقرار العلاقات العمالية ويدعم تطوير بيئة العمل الصناعية في مصر.

وفي هذا الإطار، قال المهندس نديم إلياس، رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة التطورات التشريعية التي تمس قطاع الصناعة.

وأكد أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق مزيد من الانضباط والاستقرار داخل سوق العمل المصرية.

وأوضح إلياس أن الندوة تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الشركات وأعضاء الغرفة لفهم أعمق لبنود القانون وآليات تنفيذه، بما يساعد على تطبيقه بصورة صحيحة ومتوازنة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز ثقافة الحوار والتعاون بين مختلف أطراف العملية الإنتاجية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس الغرفة أن مثل هذه الفعاليات تأتي ضمن خطة الغرفة لتوفير الدعم الفني والقانوني لأعضائها، وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في إدارة بيئة العمل وفقاً لأحدث المعايير والتشريعات، مشيرًا إلى أن الغرفة ستواصل تنظيم ندوات وفعاليات مماثلة خلال الفترة المقبلة لتعزيز وعي مجتمع الصناعة بالتشريعات الجديدة.

