شركة مياه الشرب بأسوان تكشف أسباب انسداد شبكات وخطوط الصرف الصحى

كشفت أعمال التطهير والتسليك المكثفة التي نفذتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عن وجود إنسدادات بالشبكات والخطوط الرئيسية للصرف الصحى سواء بالشوارع الرئيسية أو السوق السياحي أو المناطق السكنية وذلك نتيجة لقيام بعض الأشخاص بإلقاء كميات من الأحجار والمخلفات المتنوعة داخل مطابق الشبكة .

وأوضحت الشركة أن هذه المخالفات تسببت فى إنسداد الشبكات بالعديد من المواقع الحيوية ، الأمر الذى أدى إلى حدوث طفوحات للصرف الصحى وتضرر الحركة العامة .

ومن جانبه أكد المهندس عامر أبو حلاوة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان أن فرق الشركة تواصل على مدار الساعة إستكمال أعمال التطهير والتسليك الشامل بهدف القضاء النهائى على ظاهرة طفح الصرف الصحى ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بضرورة التعامل الحاسم مع أى معوقات تؤثر على كفاءة منظومة الصرف .

جهود متنوعة

وشدد المحافظ على أن إلقاء الأحجار والمخلفات داخل الشبكات يمثل سلوكاً تخريبياً يترتب عليه أضرار جسيمة للمواطنين من تلوث بيئى وتعطيل لحركة المشاة والمرور ، فضلاً عن تأثيره السلبى المباشر على المبانى والعقارات السكنية ، وما يسببه من خسائر مادية وجهد مضاعف لإصلاح الأعطال .

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة رفع مستوى الوعى المجتمعى بعدم السماح لأى شخص بالعبث أو إلقاء مخلفات داخل مطابق الصرف ، والتعاون الكامل مع أجهزة المحافظة للحفاظ على سلامة الشبكات وضمان إستمرار تقديم الخدمة بشكل آمن ومنتظم بما يمنع تكرار الطفوحات ويحافظ على المظهر الحضارى والصحى للمحافظة.