محافظات

فعاليات وأنشطة مجتمعية وترفيهية لوحدة تكافؤ الفرص بمراكز ومدن أسوان

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

تواصل وحدة تكافؤ الفرص بمراكز ومدن أسوان بقيادة سهير مكى تنفيذ سلسلة من الفعاليات بالتعاون والتنسيق مع القيادات الدينية ، ورؤساء المراكز والمدن ، ومسئولى الجهات المختصة لإنجاح هذه الفعاليات ، ولاسيما داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

يأتي ذلك فى ظل التنوع المثمر والبناء فى منظومة وآلية العمل لوحدة تكافؤ الفرص بناءً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وهو ما ينعكس بالإيجاب على المواطن الأسوانى.

حيث تم تنظيم أنشطة خاصة بحملة مناهضة العنف ضد المرأة لنشر الوعل المجتمعى وتعزيز ثقافة الإحترام والمساواة ونبذ العنف الأسرى وحماية المرأة والطفل ، مع تسليط الضوء على النماذج النسائية الملهمة داخل المحافظة ، فضلاً عن المشاركة فى إقامة معارض للمشغولات اليدوية الذى يضم منتجات وإبداعات متميزة .

أنشطة مجتمعية وترفيهية  

إلى جانب مشاركات مبهرة من أصحاب الهمم الذين يعرضون أعمالهم الفنية واليدوية ، تأكيدًا على دورهم الفاعل فى المجتمع ودعمهم ضمن منظومة التمكين والشمول ، وفى نفس السياق تم تنظيم ندوة بعنوان " مخاطر الألعاب الإلكترونية " بمدينة البصيلية بهدف تعزيز الوعى المجتمعى بمخاطر الإفراط فى إستخدام الألعاب وحماية الأطفال من آثارها السلبية على التحصيل الدراسى والسلوكيات الإجتماعية .

وتوازى مع ذلك تنظيم رحلات ترفيهية للمزارات السياحية والأماكن التاريخية للأطفال من ذوى الإحتياجات الخاصة ، ومن بينها تنظيم رحلة لطلاب مدرسة التربية الفكرية بحديقة فريال لإضفاء أجواء الفرح والبهجة والسعادة على وجوههم ضمن فعاليات الإحتفال بالأشخاص ذوى الإعاقة ، وإدخال السرور على قلوبهم ، وتنمية روح الإنتماء لديهم ، والتواصل الإيجابى بين المدرسة وأولياء الأمور .

وشهدت الرحلة تفاعلاً مميزاً من الطلاب ، الذين عبروا عن سعادتهم بالمشاركة فى الأنشطة الترفيهية وسط إهتمام ورعاية من فريق العمل بالمدرسة بما ساهم فى خروج الرحلة بصورة مشرفة تعكس روح الحب والعطاء داخل المدرسة .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
ندوة تثقيفية
الشباب والرياضة بالشرقية
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
