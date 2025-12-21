فعاليات وأنشطة مجتمعية وترفيهية لوحدة تكافؤ الفرص بمراكز ومدن أسوان

تواصل وحدة تكافؤ الفرص بمراكز ومدن أسوان بقيادة سهير مكى تنفيذ سلسلة من الفعاليات بالتعاون والتنسيق مع القيادات الدينية ، ورؤساء المراكز والمدن ، ومسئولى الجهات المختصة لإنجاح هذه الفعاليات ، ولاسيما داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

يأتي ذلك فى ظل التنوع المثمر والبناء فى منظومة وآلية العمل لوحدة تكافؤ الفرص بناءً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وهو ما ينعكس بالإيجاب على المواطن الأسوانى.

حيث تم تنظيم أنشطة خاصة بحملة مناهضة العنف ضد المرأة لنشر الوعل المجتمعى وتعزيز ثقافة الإحترام والمساواة ونبذ العنف الأسرى وحماية المرأة والطفل ، مع تسليط الضوء على النماذج النسائية الملهمة داخل المحافظة ، فضلاً عن المشاركة فى إقامة معارض للمشغولات اليدوية الذى يضم منتجات وإبداعات متميزة .

أنشطة مجتمعية وترفيهية

إلى جانب مشاركات مبهرة من أصحاب الهمم الذين يعرضون أعمالهم الفنية واليدوية ، تأكيدًا على دورهم الفاعل فى المجتمع ودعمهم ضمن منظومة التمكين والشمول ، وفى نفس السياق تم تنظيم ندوة بعنوان " مخاطر الألعاب الإلكترونية " بمدينة البصيلية بهدف تعزيز الوعى المجتمعى بمخاطر الإفراط فى إستخدام الألعاب وحماية الأطفال من آثارها السلبية على التحصيل الدراسى والسلوكيات الإجتماعية .

وتوازى مع ذلك تنظيم رحلات ترفيهية للمزارات السياحية والأماكن التاريخية للأطفال من ذوى الإحتياجات الخاصة ، ومن بينها تنظيم رحلة لطلاب مدرسة التربية الفكرية بحديقة فريال لإضفاء أجواء الفرح والبهجة والسعادة على وجوههم ضمن فعاليات الإحتفال بالأشخاص ذوى الإعاقة ، وإدخال السرور على قلوبهم ، وتنمية روح الإنتماء لديهم ، والتواصل الإيجابى بين المدرسة وأولياء الأمور .

وشهدت الرحلة تفاعلاً مميزاً من الطلاب ، الذين عبروا عن سعادتهم بالمشاركة فى الأنشطة الترفيهية وسط إهتمام ورعاية من فريق العمل بالمدرسة بما ساهم فى خروج الرحلة بصورة مشرفة تعكس روح الحب والعطاء داخل المدرسة .