هل تعرض طالب لاعتداء على يد زملائه بمدرسة بأكتوبر؟ .. مصدر مسئول يكشف الحقيقة
هنو بعد جولة مع محافظ القاهرة: خطة عاجلة لتطوير قصر ثقافة عين حلوان
أنهى حياته وألقى جثمانه في القمامة.. نيابة الدخيلة تكشف لغز مقـ.ـتل عامل بالإسكندرية
طعنه وسرقه.. شاهد عيان يروي لحظة قـ.ـتل أخ لـ شقيقه بمحل عمله في البدرشين
برلماني: لا لتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء ونعم لإشراك القطاع الخاص وفق استراتيجية 2030
نحو توازن تجاري أفضل.. الصادرات المصرية تتصدر مؤشرات النمو في 2025
أيام الصيام في شهر رجب.. انتهز الفرصة وتقرب لله عز وجل
محافظ القاهرة: تصدر العاصمة أفريقيًا في البنية التحتية تتويج لجهود الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي
أحمد حافظ رئيسًا لمجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء.. وأباظة وفتحي وكيلين | اعرف التشكيل الجديد
شتاء غير معتاد في مصر.. أمطار أعلى من الطبيعي وموجات برد قادمة
الوزراء: زيادة الصادرات غير البترولية لـ 44.4 مليار دولار بنسبة 18.4%
وكيل تشريعية الشيوخ: حريصون على خروج قانون الكهرباء بالصورة المثلى
محافظات

تفاعل سريع ومباشر من محافظ أسوان مع مطالب وشكاوى المواطنين

محمد عبد الفتاح

فى ظل التفاعل السريع والمباشر من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مع مختلف المطالب والشكاوى الجماهيرية الواردة عبر وسائل التواصل المتعددة لوضع الحلول الفورية لها ، وتلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم والإرتقاء بها .

فقد أعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته لرئيس مركز ومدينة إدفو زهجر سليمان للتعامل مع شكوى أهالى قرية حاجر البلاليص بشأن مكامير الفحم المخالفة وسط الكتلة السكانية ، وقد تم المعاينة الميدانية ، وإزالة الوحدة المحلية لمكمور الفحم ، وتم عمل تعهد من قبل المشكو فى حقه بعدم تكرار المخالفة .

فيما قام فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقيادة المهندسة سوزان متولى بالتعامل مع شكوى أهالى قرية الكاجوج بكوم أمبو الخاصة بالصرف الصحى حيث تشهد القرية تنفيذ أكبر مشروع متكامل للصرف الصحى فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

ولفت بأن محافظ أسوان قام بزيارة قرية الكاجوج التابعة لقروى سلوا بحرى ، ومن بينها تفقده لمشروع الصرف الصحى بالقرية ، والمقرر نهوه بنهاية شهر ديسمبر 2025 بتكلفة 150 مليون جنيه ، وبطاقة 3 ألاف م3 / يوم لخدمة 9 ألاف نسمة من أهالى القرية ، وبالتزامن مع ذلك جارى إستكمال الوصلات المنزلية لنحو 2000  منزل ، وبذلك يكون المشروع جاهز بشكل كامل لدخول الخدمة بنهاية ديسمبر الجارى ، وتكامل مع ذلك قيام رئيس مركز ومدينة كوم أمبو سمير سعد بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بنزح وشفط مياه الصرف الصحى من الخزانات الأرضية الخاصة بالمنازل أولاً بأول ، لحين التشغيل الفعلى للمشروع الجديد .

جهود متنوعة 

وأضافت سوزان متولى بأنه فى الوقت نفسه تم التدخل لحل شكوى أهالى قرية فطيرة بحرى بكوم أمبو حيث يتم تنفيذ مشروع متكامل للصرف الصحى بقروى إقليت ، والذى يخدم قرية فطيرة بحرى ، ويضم المشروع محطة معالجة بطاقة 20/30 ألف م3/ يوم بنظام المعالجة الثلاثية ، ويتكلف إنشاؤها 700 مليون جنيه ، ليتم التشغيل التجريبى للمحطة لتستقبل تصرفات 20 محطة رفع بمركزى كوم أمبو ونصر النوبة  ، ويساهم المشروع بذلك بشكل كامل فى القضاء على المشكلة .

وفى نفس الوقت تقوم الوحدة المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بتوفير سيارات لكسح وشفط أى تراكمات للمياه من الشوارع أو المنازل.

وفى نفس السياق أوضح مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور محمد عبد الهادى بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم تكليف لجنة فنية للوقوف ميدانياً على توافر الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف بمستشفى دراو المركزى حيث تم التأكد من ذلك ، مع التأكيد على الإلتزام الكامل بمواعيد النوبتجيات الطبية على مدار الـ 24 ساعة ، وعدم السماح بأى تقصير يمس جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين .

ولفت بأنه تم تعزيز منظومة الإسعاف من خلال الدفع بسيارات إسعاف إضافية جاهزة ومجهزة طبياً، وضمان سرعة الإستجابة للبلاغات الطارئة والتنسيق الكامل مع مرفق الإسعاف لتقليل زمن الوصول والتعامل الفورى مع الحالات الحرجة .

فيما أشار المهندس عامر أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأنه تنفيذاً لتكليفات المحافظ الدكتور إسماعيل كمال لتخفيف أى معاناة عن أهالى منطقة خور عواضة بشأن توصيل خدمة الصرف الصحى للمنطقة حيث أنه جارى تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات وخطوط الصرف الصحى على مستوى مناطق خور عواضه والسيل الجديد والريفى بالكامل ضمن مشروعات الخطة الآجلة بتكلفة إجمالية 1.3 مليار جنيه حيث تم إعداد الدراسة التفصيلية والتصميمات الخاصة بالمشروع .

وجارى توفير الإعتمادات المالية له بقيمة تقديرية تصل إلى 100 مليون جنيه تشمل إنشاء محطة جديدة للصرف بقدرة 20 ألف م3 / يوم وذلك بواسطة شركة صرف القاهرة الكبرى ، وبأطوال تصل إلى 12 كم ، ليكون ذلك بمثابة الحل النهائى الذى يساهم فى القضاء على مشاكل الصرف الصحى المتكررة .

اسوان اخبار محافظة اسوان محافظة اسوان

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

جامعة بني سويف

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة بني سويف تُنظّم ورشة عمل حول ترشيد الكهرباء

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال الرصف بمركز الرياض.. وهذه أبرز التوجيهات | صور

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يتفقد مدينة الطالبات بالعجوزة لمتابعة مستوى الخدمات

بالصور

بملامح مغايرة.. طفل فيلم "الدادة دودى" يحتفل بعقد قرانه

احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
أسهل طريقة عمل الحواوشي المصري بالعيش البلدي

طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى
اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته

اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته
الفرق بين الشاي الأخضر والأسود وتأثيره على المعدة

الفرق بين الشاي الأخضر و الأسود
إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

