تفاعل سريع ومباشر من محافظ أسوان مع مطالب وشكاوى المواطنين

فى ظل التفاعل السريع والمباشر من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مع مختلف المطالب والشكاوى الجماهيرية الواردة عبر وسائل التواصل المتعددة لوضع الحلول الفورية لها ، وتلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم والإرتقاء بها .

فقد أعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته لرئيس مركز ومدينة إدفو زهجر سليمان للتعامل مع شكوى أهالى قرية حاجر البلاليص بشأن مكامير الفحم المخالفة وسط الكتلة السكانية ، وقد تم المعاينة الميدانية ، وإزالة الوحدة المحلية لمكمور الفحم ، وتم عمل تعهد من قبل المشكو فى حقه بعدم تكرار المخالفة .

فيما قام فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقيادة المهندسة سوزان متولى بالتعامل مع شكوى أهالى قرية الكاجوج بكوم أمبو الخاصة بالصرف الصحى حيث تشهد القرية تنفيذ أكبر مشروع متكامل للصرف الصحى فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

ولفت بأن محافظ أسوان قام بزيارة قرية الكاجوج التابعة لقروى سلوا بحرى ، ومن بينها تفقده لمشروع الصرف الصحى بالقرية ، والمقرر نهوه بنهاية شهر ديسمبر 2025 بتكلفة 150 مليون جنيه ، وبطاقة 3 ألاف م3 / يوم لخدمة 9 ألاف نسمة من أهالى القرية ، وبالتزامن مع ذلك جارى إستكمال الوصلات المنزلية لنحو 2000 منزل ، وبذلك يكون المشروع جاهز بشكل كامل لدخول الخدمة بنهاية ديسمبر الجارى ، وتكامل مع ذلك قيام رئيس مركز ومدينة كوم أمبو سمير سعد بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بنزح وشفط مياه الصرف الصحى من الخزانات الأرضية الخاصة بالمنازل أولاً بأول ، لحين التشغيل الفعلى للمشروع الجديد .

جهود متنوعة

وأضافت سوزان متولى بأنه فى الوقت نفسه تم التدخل لحل شكوى أهالى قرية فطيرة بحرى بكوم أمبو حيث يتم تنفيذ مشروع متكامل للصرف الصحى بقروى إقليت ، والذى يخدم قرية فطيرة بحرى ، ويضم المشروع محطة معالجة بطاقة 20/30 ألف م3/ يوم بنظام المعالجة الثلاثية ، ويتكلف إنشاؤها 700 مليون جنيه ، ليتم التشغيل التجريبى للمحطة لتستقبل تصرفات 20 محطة رفع بمركزى كوم أمبو ونصر النوبة ، ويساهم المشروع بذلك بشكل كامل فى القضاء على المشكلة .

وفى نفس الوقت تقوم الوحدة المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بتوفير سيارات لكسح وشفط أى تراكمات للمياه من الشوارع أو المنازل.

وفى نفس السياق أوضح مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور محمد عبد الهادى بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم تكليف لجنة فنية للوقوف ميدانياً على توافر الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف بمستشفى دراو المركزى حيث تم التأكد من ذلك ، مع التأكيد على الإلتزام الكامل بمواعيد النوبتجيات الطبية على مدار الـ 24 ساعة ، وعدم السماح بأى تقصير يمس جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين .

ولفت بأنه تم تعزيز منظومة الإسعاف من خلال الدفع بسيارات إسعاف إضافية جاهزة ومجهزة طبياً، وضمان سرعة الإستجابة للبلاغات الطارئة والتنسيق الكامل مع مرفق الإسعاف لتقليل زمن الوصول والتعامل الفورى مع الحالات الحرجة .

فيما أشار المهندس عامر أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأنه تنفيذاً لتكليفات المحافظ الدكتور إسماعيل كمال لتخفيف أى معاناة عن أهالى منطقة خور عواضة بشأن توصيل خدمة الصرف الصحى للمنطقة حيث أنه جارى تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات وخطوط الصرف الصحى على مستوى مناطق خور عواضه والسيل الجديد والريفى بالكامل ضمن مشروعات الخطة الآجلة بتكلفة إجمالية 1.3 مليار جنيه حيث تم إعداد الدراسة التفصيلية والتصميمات الخاصة بالمشروع .

وجارى توفير الإعتمادات المالية له بقيمة تقديرية تصل إلى 100 مليون جنيه تشمل إنشاء محطة جديدة للصرف بقدرة 20 ألف م3 / يوم وذلك بواسطة شركة صرف القاهرة الكبرى ، وبأطوال تصل إلى 12 كم ، ليكون ذلك بمثابة الحل النهائى الذى يساهم فى القضاء على مشاكل الصرف الصحى المتكررة .