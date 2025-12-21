قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصريح عاجل من وزير الخارجية بشأن المرحلة الثانية من اتفاق السلام بغزة
تعثر مفاوضات الأهلي لتجديد عقد أحمد عبد القادر
وفاء عامر تهدي تكريمها للجمهور في احتفالية مفيد فوزي وآمال العمدة (فيديو)
عبد العاطي: لا خلافات لمصر مع دول حوض النيل سوى واحدة.. ومنفتحون على التعاون وتعديل الاتفاق الإطاري
بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟
تقارير إعلامية: الناتو يطالب ترامب بالضغط على بوتين لإبرام اتفاق سلام
طريقك أمان .. الداخلية تحيل 132 ألفا و409 مخالفات مرورية للنيابة
الولايات المتحدة تصادر سفينة قبالة سواحل فنزويلا
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج
استغفار لمن أثقلته ذنوب ترك الصلاة.. ردده بهذه الصيغة بإخلاص
المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي ورئيس حكومة إقليم كردستان يعكس ثقل مصر الإقليمي
مران الأهلي .. الفريق يبدأ الاستعداد لمباراة غزل المحلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمين تنظيم حزب الجيل: كلمة الرئيس في منتدى «روسيا–أفريقيا» ترسخ رؤية مصر للتنمية الشاملة بالقارة

أحمد محسن قاسم
أحمد محسن قاسم
معتز الخصوصي

أكد الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة «روسيا – أفريقيا» عكست ثبات الموقف المصري تجاه قضايا القارة، وقدمت طرحًا متوازنًا يجمع بين متطلبات التنمية وضرورات الاستقرار، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن ما تشهده أفريقيا من تحديات ينعكس بشكل مباشر على الأمن القومي المصري.


وأوضح أمين تنظيم حزب الجيل أن الرئيس السيسي نجح في تشخيص جذور الأزمات التنموية التي تواجه العديد من الدول الأفريقية، وفي مقدمتها فجوات التمويل، وتراجع كفاءة البنية الأساسية، وارتفاع كلفة المخاطر الاستثمارية، لكنه في المقابل طرح رؤية عملية تعتمد على مسارات واضحة، تشمل تطوير الممرات التجارية واللوجستية، والتوسع في مشروعات الطاقة والربط الكهربائي، ودعم الزراعة والأمن الغذائي، وتنشيط التجارة البينية، إلى جانب الاستثمار في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد العالمي الجديد.
وأشار قاسم إلى أن استعراض الرئيس لحجم الاستثمارات المصرية في أفريقيا، والتي تجاوزت 12 مليار دولار، إضافة إلى نمو حجم التبادل التجاري لأكثر من 10 مليارات دولار، يعكس تحولا نوعيا في طبيعة الدور المصري داخل القارة، حيث انتقلت مصر من مرحلة الدعم السياسي إلى مرحلة الشراكات التنموية المستدامة القائمة على المصالح المتبادلة ونقل الخبرات وبناء القدرات.


وأكد أمين تنظيم حزب الجيل أن تشديد الرئيس السيسي على رفض السياسات الأحادية في إدارة الموارد المائية المشتركة، وعلى رأسها نهر النيل، يعبر عن موقف مصري واضح يستند إلى قواعد القانون الدولي، ويوازن بين حق دول المنابع في التنمية وحقوق دول المصب في الحياة، مشددًا على أن مصر لا تعارض التنمية، لكنها ترفض الإضرار أو فرض الأمر الواقع.
وأضاف قاسم أن تناول الرئيس لقضايا استقرار القرن الأفريقي وتأمين الملاحة في البحر الأحمر، ودور مصر في دعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، يعكس فهما عميقا للترابط بين الأمن الإقليمي والاستقرار الاقتصادي، ويؤكد أن القاهرة تتحرك باعتبارها طرفًا فاعلًا في حماية مصالح القارة ككل.


واختتم أمين تنظيم حزب الجيل تصريحاته بالتأكيد على أن كلمة الرئيس السيسي حملت رسائل ثقة وتعاون للدول الأفريقية، ورسخت صورة مصر كركيزة أساسية للعمل الأفريقي المشترك، وداعم رئيسي لإصلاح النظام الدولي بما يضمن تمثيلًا عادلًا للقارة داخل مؤسسات صنع القرار العالمي، ويحقق تطلعات الشعوب الأفريقية في التنمية والاستقرار.

أحمد محسن قاسم حزب الجيل الجيل الرئيس السيسي روسيا – أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

منتخب المغرب

افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025.. موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة

دعاء اليوم الاول من رجب

دعاء اليوم الأول من رجب .. لو خفت من مرض أو فقر ردّده واطمئن

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 21-12-2025

ترشيحاتنا

الأنبا باسيليوس

الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بنزلة غطاس

القومى للمرأة ينظم التدريب التفاعلى الأول لقاضيات وقضاة محاكم الأسرة حول الممارسات الفضلى فى قضاء الأسرة

تدريب قضاة محاكم الأسرة لحماية حقوق المرأة

المخلفات العضوية

جهاز تنظيم إدارة المخلفات يناقش آليات ضمان جودة الكمبوست فى مصر

بالصور

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

فيديو

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

حورية فرغلي

حورية فرغلي: ما زلت أواجه آثار سحر أسود وأخيرا بقيت أعرف أشم

ابراهيم سعيد

اتقبض عليهم ..أزمة جديدة تطارد إبراهيم سعيد بسبب طليقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد