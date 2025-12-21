أمين تنظيم حزب الجيل: كلمة الرئيس في منتدى «روسيا–أفريقيا» ترسخ رؤية مصر للتنمية الشاملة بالقارة

أكد الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة «روسيا – أفريقيا» عكست ثبات الموقف المصري تجاه قضايا القارة، وقدمت طرحًا متوازنًا يجمع بين متطلبات التنمية وضرورات الاستقرار، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن ما تشهده أفريقيا من تحديات ينعكس بشكل مباشر على الأمن القومي المصري.



وأوضح أمين تنظيم حزب الجيل أن الرئيس السيسي نجح في تشخيص جذور الأزمات التنموية التي تواجه العديد من الدول الأفريقية، وفي مقدمتها فجوات التمويل، وتراجع كفاءة البنية الأساسية، وارتفاع كلفة المخاطر الاستثمارية، لكنه في المقابل طرح رؤية عملية تعتمد على مسارات واضحة، تشمل تطوير الممرات التجارية واللوجستية، والتوسع في مشروعات الطاقة والربط الكهربائي، ودعم الزراعة والأمن الغذائي، وتنشيط التجارة البينية، إلى جانب الاستثمار في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد العالمي الجديد.

وأشار قاسم إلى أن استعراض الرئيس لحجم الاستثمارات المصرية في أفريقيا، والتي تجاوزت 12 مليار دولار، إضافة إلى نمو حجم التبادل التجاري لأكثر من 10 مليارات دولار، يعكس تحولا نوعيا في طبيعة الدور المصري داخل القارة، حيث انتقلت مصر من مرحلة الدعم السياسي إلى مرحلة الشراكات التنموية المستدامة القائمة على المصالح المتبادلة ونقل الخبرات وبناء القدرات.



وأكد أمين تنظيم حزب الجيل أن تشديد الرئيس السيسي على رفض السياسات الأحادية في إدارة الموارد المائية المشتركة، وعلى رأسها نهر النيل، يعبر عن موقف مصري واضح يستند إلى قواعد القانون الدولي، ويوازن بين حق دول المنابع في التنمية وحقوق دول المصب في الحياة، مشددًا على أن مصر لا تعارض التنمية، لكنها ترفض الإضرار أو فرض الأمر الواقع.

وأضاف قاسم أن تناول الرئيس لقضايا استقرار القرن الأفريقي وتأمين الملاحة في البحر الأحمر، ودور مصر في دعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، يعكس فهما عميقا للترابط بين الأمن الإقليمي والاستقرار الاقتصادي، ويؤكد أن القاهرة تتحرك باعتبارها طرفًا فاعلًا في حماية مصالح القارة ككل.



واختتم أمين تنظيم حزب الجيل تصريحاته بالتأكيد على أن كلمة الرئيس السيسي حملت رسائل ثقة وتعاون للدول الأفريقية، ورسخت صورة مصر كركيزة أساسية للعمل الأفريقي المشترك، وداعم رئيسي لإصلاح النظام الدولي بما يضمن تمثيلًا عادلًا للقارة داخل مؤسسات صنع القرار العالمي، ويحقق تطلعات الشعوب الأفريقية في التنمية والاستقرار.