تكثيف الجهود للبحث عن غريق فى مياه أسوان

لقي شخص مصرعه نتيجة تعرضه للغرق فى مياه النيل بقرية منيحة بمركز كوم أمبو شمال أسوان، ويتم تكثيف الجهود للعثور عليه .

وجاءت تفاصيل الواقعة أثناء تلقي غرفة عمليات النجدة بمحافظة أسوان بلاغا عن غرق شاب فى مياه النيل وتحديدا في قرية منيحة بمركز كوم أمبو ، وتكثف فرق المسطحات المائية محاولة العثور على الشاب وانتشال جثته.

غريق

وتبين أن الدهبية أثناء قدومها من محافظة الأقصر لاستكمال رحلتها إلي أسوان سقط الشاب فى مياه نهر النيل وتبين أن الشاب من محافظة الأقصر ، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.