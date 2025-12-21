قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الشبكة العربية لحقوق الإنسان تكرم أبو الغيط تقديرا لجهوده البارزة

الأمين العام لجامعة الدول العربية يستقبل وفد الشبكة العربية
الأمين العام لجامعة الدول العربية يستقبل وفد الشبكة العربية
الديب أبوعلي

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، وفد الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام للشبكة، وبمشاركة السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.

وصرّح السفير جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد تكريم الأمين العام، حيث تم تقديم درع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تقديرًا لجهوده البارزة في دعم وتعزيز قضايا حقوق الإنسان، ودوره الفاعل في ترسيخ مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية في إطار منظومة العمل العربي المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وفد الشبكة أعرب عن اعتزازه بالدور الذي يضطلع به الأمين العام في دعم التعاون العربي في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز الحوار ونشر ثقافة احترام الحقوق والحريات الأساسية، إلى جانب جهوده في دعم القضية الفلسطينية داخل مختلف الهيئات الحقوقية والمحافل الدولية.

ومن جانبه، أعرب أحمد أبو الغيط عن شكره وتقديره للشبكة العربية والمجلس القومي لحقوق الإنسان على هذا التكريم، مؤكدًا أن حماية حقوق الإنسان تمثل ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار والتنمية وأن جامعة الدول العربية ستواصل دعم كافة الجهود والمبادرات الهادفة إلى تعزيز هذه القيم في الدول العربية، وترسيخ الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سلطان بن حسن الجمالي السفير محمود كارم المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان مجال حقوق الإنسان الحقوق والحريات الجامعة العربية جامعة الدول العربية أبو الغيط

