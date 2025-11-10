فوز 12 عضواً في غرفة صناعات الطباعة والتغليف لدورة 2025-2029



أعلن الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، فوز 12 عضوًا في انتخابات غرفة صناعات الطباعة والتغليف للدورة الجديدة 2025-2029، بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية والتي تبلغ 121 عضوًا، حضر منهم 59 عضوًا.

وجاء فوز الأعضاء بالتزكية في مختلف فئات المنشآت على النحو التالي، في المنشآت الكبيرة فاز كلا من نديم إلياس، رابح الشريف، المهندس سمير البيلي، وأيمن فهمي علي حامد.

وعن فئة المنشآت المتوسطة فاز كلا من شريف المعلم، علاء الدين السقطي، إبراهيم محمد حسام، ودميتري دميتري.

وعن فئة المنشآت الصغيرة فاز كلا من أيمن كمال عبد العزيز، محمود السعدني، محمود محمد محمود منصور، وسامي نديم الياس.



وأكد الفائزون أهمية دعم القطاع وتعزيز دوره في تنمية صناعة الطباعة والتغليف في مصر، لما لها من دور حيوي ومهم وانعكاس غير مباشر على القطاعات الصناعية الأخرى.