مصرع بائع على يد زوجته وعشيقها في أكتوبر| تفاصيل

شهدت منطقة أكتوبر بمحافظة الجيزة واقعة جنائية، حيث عُثر على جثة بائع متجول يبلغ من العمر 40 عامًا ملقاة بالشارع بدائرة القسم.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود آثار اعتداء على الجثمان.

وبتكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية المجني عليه، وكشفت التحريات تورط زوجته، البالغة 35 عامًا، وعشيقها، 45 عامًا، في ارتكاب الجريمة.



وأوضحت التحريات أن المتهمين اتفقا على التخلص من المجني عليه بدافع الارتباط معًا، حيث وقعت الجريمة داخل مسكنه، ثم قاما بنقل الجثمان وإلقائه بالشارع لإخفاء معالم الواقعة.

تم ضبط المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.