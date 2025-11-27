ارتفاع جماعي يعيد البورصة المصرية إلى المسار الصاعد في ختام الأسبوع

شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم، الخميس، حالة من التعافي الملحوظ، بعدما عادت المؤشرات إلى الارتفاع الجماعي عقب تراجعات جلسة أمس، الأربعاء، مدعومة بتحسن شهية المستثمرين وعودة القوى الشرائية للتعاملات قبل عطلة نهاية الأسبوع.

أداء المؤشرات

* مؤشر “إيجي إكس 30” ارتفع بنسبة 0.3% مسجلًا 39654 نقطة.

* مؤشر “إيجي إكس 30” محدد الأوزان صعد بنسبة 0.24% إلى 48983 نقطة.

* مؤشر “إيجي إكس 30” للعائد الكلي زاد بنسبة 0.31% ليصل إلى 17919 نقطة.

* مؤشر “EGX35-LV” ارتفع بنسبة 0.1% مسجلًا 4415 نقطة.

* مؤشر “إيجي إكس 70” متساوي الأوزان صعد بنسبة 0.37% ليصل إلى 12207 نقاط.

* مؤشر “إيجي إكس 100” متساوي الأوزان ارتفع بنسبة 0.34% ليسجل 16157 نقطة.

* مؤشر الشريعة الإسلامية تراجع هامشيًا بنسبة 0.03% وصولًا إلى 4159 نقطة.

* مؤشر “تميز” قفز بنسبة 0.96% ليصل إلى 18433 نقطة.

وجاءت الحركة الصاعدة وسط تحسن في التداولات واهتمام واضح بالأسهم القيادية والمتوسطة على حد سواء، مع استمرار حالة الترقب لقرارات اقتصادية مرتقبة وتقييم المستثمرين لفرص استثمارية جديدة داخل السوق.

كما أسهم النشاط الملحوظ في بعض قطاعات السوق خارج المقصورة في دعم الاتجاه الصاعد، ما أعاد التفاؤل لأجواء التداول بعد موجة جني أرباح محدودة في الجلسة السابقة.