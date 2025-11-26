هبوط جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في ختام جلسة الأربعاء

شهدت البورصة المصرية، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، موجة تراجع جماعي للمؤشرات وسط ضغوط بيع من المستثمرين العرب والأجانب.

اتجه المصريون نحو الشراء، وذلك وسط تداولات بلغت 5.7 مليار جنيه وتراجع في رأس المال السوقي بنحو 16 مليار جنيه ليصل إلى 2.827 تريليون جنيه.

أداء المؤشرات الرئيسية

تراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.92% مسجلًا 39537 نقطة.

هبوط إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.71% عند 48864 نقطة.

انخفاض إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.92% مغلقًا عند 17863 نقطة.

تراجع مؤشر EGX35-LV منخفض التقلبات بنسبة 0.54% إلى 4411 نقطة.

هبوط مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.41% عند 12162 نقطة.

انخفاض مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.6% مسجلًا 16103 نقاط.

تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند 4160 نقطة.

وفي ختام الجلسة، عكست تحركات المستثمرين حالة من الحذر والتريث، مع استمرار الضغوط البيعية من جانب العرب والأجانب، مقابل دعم محدود من المشتريات المحلية، ما أدى إلى زيادة خسائر رأس المال السوقي واستمرار التذبذب في أداء الأسهم الكبرى والقطاعات القيادية بالبورصة.