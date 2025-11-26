قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مروج شائعات..نقيب المهن التمثيلية يطالب بحفظ سمعة نجلته من الصيرفي
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الزمالك يعلن استعداده لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
أزمة جديدة في الزمالك.. مهاجم يهدد بفسخ عقده
مدبولي: : ملتزمون بتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع الشركات الجزائرية العاملة في مصر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
هبوط جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في ختام جلسة الأربعاء

محمد صبيح

شهدت البورصة المصرية، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، موجة تراجع جماعي للمؤشرات وسط ضغوط بيع من المستثمرين العرب والأجانب.

اتجه المصريون نحو الشراء، وذلك وسط تداولات بلغت 5.7 مليار جنيه وتراجع في رأس المال السوقي بنحو 16 مليار جنيه ليصل إلى 2.827 تريليون جنيه.

أداء المؤشرات الرئيسية

تراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.92% مسجلًا 39537 نقطة.

هبوط إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.71% عند 48864 نقطة.

انخفاض إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.92% مغلقًا عند 17863 نقطة.

تراجع مؤشر EGX35-LV منخفض التقلبات بنسبة 0.54% إلى 4411 نقطة.

هبوط مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.41% عند 12162 نقطة.

انخفاض مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.6% مسجلًا 16103 نقاط.

تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند 4160 نقطة.

وفي ختام الجلسة، عكست تحركات المستثمرين حالة من الحذر والتريث، مع استمرار الضغوط البيعية من جانب العرب والأجانب، مقابل دعم محدود من المشتريات المحلية، ما أدى إلى زيادة خسائر رأس المال السوقي واستمرار التذبذب في أداء الأسهم الكبرى والقطاعات القيادية بالبورصة.

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

