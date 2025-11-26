قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء ونظيره الجزائري يوقعان على محضر اللجنة العليا المشتركة بين البلدين
فى ذكراه.. تعرف على اللحظات الأخيرة قبل وفاة طارق عبد العزيز
الفقد أصعب شعور.. نجل طارق عبدالعزيز يحيي الذكرى الثانية لوفاته
محافظ الإسكندرية يعاين موقع عقار كرموز المنهار جزئيًا
صراع مصري على هداف كوريا.. الأهلي وبيراميدز يتنافسان من ضم بابلو صباغ
رئيس الوزراء ونظيره الجزائري يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين
رئيس الوزراء والوزير الأول للجزائر يشهدان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين
بعثة الزمالك تصل بولوكواني بجنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز
وزير الإعلام اليمني يطالب لبنان بغلق وطرد القنوات التابعة للحوثيين
النيابة العامة بالإسكندرية تعاين موقع العقار المنهار جزئيًا بكرموز
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية
الصحة تستقدم خبيرًا مصريًا عالميًا في جراحات أورام الثدي لتدريب الأطباء بمستشفى العاصمة الجديدة
خدمات

اعرف هتدفع كام شهريا.. تقسيط السيارات المستعملة من هذه البنوك بتمويلات مرنة

تقسيط السيارات المستعملة
تقسيط السيارات المستعملة
خالد يوسف

تحلم فئة كبيرة من المواطنين بامتلاك سيارة، ومع استمرار ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في السوق، تتجه شريحة واسعة من المستهلكين إلى شراء السيارات المستعملة عبر برامج التمويل البنكي.

عروض تقسيط السيارات المستعملة من البنوك

البنك العربي 900 ألف جنيه ومزايا بدون إثبات دخل

يقدم البنك العربي واحدا من أكبر برامج تمويل السيارات المستعملة، بتمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة وحتى 900 ألف جنيه للمستعملة، مع فترة سداد تصل إلى 5 سنوات للمستعمل.

أبرز مزايا تمويل السيارات المستعملة من البنك العربي 

ـ أسعار فائدة تنافسية.

ـ تأمين مجاني على الحياة طوال مدة القرض.

ـ إجراءات سريعة ودعم من فريق مبيعات متخصص.

ـ برنامج تمويل مميز يصل إلى 70% دون إلزام بإثبات دخل.

ـ إمكانية تمويل سيارتين للعميل الجديد أو الحالي.

المستندات المطلوبة

ـ بطاقة رقم قومي أو جواز سفر للأجانب.

ـ إيصال مرافق حديث.

ـ خطاب جهة العمل أو كشف حساب بنكي.

ـ عرض سعر من المعرض.

ـ شهادة تقييم معتمدة للسيارة المستعملة.

عند تمويل سيارة بقيمة 500 ألف جنيه لمدة 48 شهرا، يصل القسط إلى نحو 18 ألف جنيه شهريا.

بنك القاهرة تمويل 750 ألف جنيه وبشروط مرنة 

يتيح بنك القاهرة قرض السيارة المستعملة بتمويل يصل إلى 60% من قيمة السيارة، وبحد أقصى 750 ألف جنيه، مع فترة سداد تصل إلى 5 سنوات.

شروط قرض السيارة المستعملة من بنك القاهرة 

ـ حد أدنى لسن المتقدم 21 عاما للموظفين و23 عامًا للمهن الحرة.

ـ تقديم تقييم فني رسمي من موزع معتمد للتأكد من حالة السيارة.

ـ بطاقة رقم قومي، رخصة السيارة، وتقرير التقييم الفني.

بنك مصر تمويل 4 ملايين جنيه للسيارات المستعملة 

يقدم بنك مصر برنامجا واسعا لتمويل السيارات المستعملة بحد أقصى 4 ملايين جنيه، مع فترة سداد تصل إلى 72 شهرا.

مزايا تمويل السيارات المستعملة من بنك مصر 

ـ تمويل حتى 60% من قيمة السيارة.

ـ وثيقة تأمين مجانية على الحياة.

ـ إمكانية ترخيص السيارة باسم أحد أفراد الأسرة.

ـ أسعار الفائدة تتراوح بين 22.5% و25.5% حسب الضمانات المقدمة.

شروط الحصول علي تمويل السيارات المستعملة من بنك مصر 

ـ الحد الأدنى لسن العميل 21 عاما.

ـ ألا يزيد عمر السيارة عن 120 شهرا للسيارات الألمانية و96 شهرا لبقية الماركات (مع استثناء السيارات الصينية).

المستندات لتمويل السيارات المستعملة من بنك مصر 

ـ بطاقة رقم قومي وإيصال مرافق حديث.

ـ رخصة السيارة المستعملة.

ـ وثيقة تأمين لصالح البنك.

المصرف المتحد تمويل يصل إلى 90% من قيمة السيارة 

يوفر المصرف المتحد، برنامجا تنافسي لتمويل السيارات الجديدة والمستعملة بتمويل يصل إلى 90% من قيمة السيارة.

مزايا تمويل السيارات المستعملة من المصرف المتحد

ـ فترات سداد تبدأ من 6 أشهر وحتى 6 سنوات.

ـ أسعار فائدة مخفضة لعملاء تحويل الراتب أو الأقساط.

الفئات المستهدفة

ـ الموظفون أصحاب الدخل الثابت.

ـ أصحاب المهن الحرة والشركات.

المستندات المطلوبة

ـ للموظفين: خطاب مفردات مرتب + كشف حساب آخر 3 أشهر.

ـ لأصحاب الأعمال: سجل تجاري، بطاقة ضريبية، وكشف حساب بنكي.

تقسيط السيارات المستعملة تمويلات مرنة امتلاك سيارة برامج التمويل البنكي

