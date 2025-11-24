"فاتحة خير".. قرض حسن لغير الموظفين وبلا فوائد

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد يوسف

يواصل بنك ناصر الاجتماعي، تعزيز برامجه الاجتماعية لخدمة الفئات التي لا تتمتع بدخل ثابت، عبر طرح قرض حسن لغير الموظفين لعام 2026، وهو واحد من أهم أدوات التمويل الخيري التي تستهدف تمكين أصحاب المهن الحرة، والمرأة المعيلة، والمطلقات، من تحسين أوضاعهم المعيشية دون تحمل أعباء الفائدة.

ما هو القرض الحسن لغير الموظفين من بنك ناصر 2026؟

يعد القرض الحسن، أحد أبرز أدوات التمويل الاجتماعي التي يقدمها بنك ناصر دون فوائد أو غرامات تأخير، حيث يهدف إلى مساعدة غير العاملين في الجهاز الحكومي أو القطاع الخاص المنتظم على تلبية احتياجاتهم الضرورية أو إطلاق مشاريع صغيرة مستقلة.

بحسب بيانات رسمية، استفاد من القرض الحسن من بنك ناصر الاجتماعي 2026، حتى نهاية سبتمبر 2025، 100 ألف شخص خلال النصف الأول من العام، في وقت ارتفعت فيه تكاليف المعيشة بنحو 15%، مما يعكس الإقبال الكبير على هذا النوع من التمويل الاجتماعي.

ويأتي هذا التمويل ضمن برنامج "فاتحة خير"، الذي يهدف إلى دعم الفئات الهشة دون أي ضغوط مالية، مع ميزة إسقاط المديونية بالكامل في حال وفاة المقترض، ومن المنتظر أن يوسع البنك نطاق البرنامج خلال عام 2026 ليشمل أكثر من 200 ألف مستفيد بعد النجاح الملحوظ الذي حققه في عام 2025.

شروط الحصول على القرض الحسن من بنك ناصر

يشترط للتقديم على الحصول على القرض الحسن من بنك ناصر، أن يمتلك المتقدم بطاقة رقم قومي سارية، مع تقديم إثبات الحاجة مثل شهادة طبية أو قيد دراسي، إضافة إلى بيان دخل أو بحث اجتماعي صادر من وزارة التضامن الاجتماعي، وتستهدف المبادرة فئات متعددة، من بينها:

ـ الشباب المقبلون على الزواج.

ـ ذوي الهمم وأصحاب الإعاقات المختلفة.

ـ النساء الريفيات والمرأة المعيلة.

وتتراوح قيمة القرض الحسن من بنك ناصر بين 10 آلاف جنيه للأغراض العامة مثل الزواج أو العلاج أو التعليم، وحتى 50 ألف جنيه للمرأة المعيلة تحت برنامج "مستورة"، مع مصاريف إدارية رمزية لا تتجاوز 2% فقط من إجمالي المبلغ.

مزايا القرض الحسن من بنك ناصر في 2026

يتم سداد القرض الحسن من بنك ناصر خلال فترة تمتد إلى 3 سنوات بأقساط شهرية ثابتة، لا تتجاوز 280 جنيهًا في حالة القرض بقيمة 10 آلاف جنيه، مع الإعفاء الكامل من الفوائد وأي غرامات تأخير.

كما يعفى المستفيد تماما من السداد في حالات الوفاة أو العجز الكلي، وهو ما يجعل القرض خيارًا إنسانيًا آمنا لفئات المهن الحرة والعمالة غير المنتظمة.

وتشير خطة البنك لعام 2026 إلى إدخال خيارات سداد مرنة تصل إلى 90 شهرا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الإنتاجي.

خطوات التقديم على القرض الحسن من بنك ناصر

يمكن للراغبين في الاستفادة من القرض الحسن من بنك ناصر التوجه إلى أقرب فرع من فروع البنك واتباع الخطوات التالية:

ـ ملء نموذج طلب القرض وإرفاق المستندات المطلوبة (بطاقة الرقم القومي، بيان الدخل، والمستند الدال على الغرض من القرض).

ـ إجراء بحث اجتماعي يتم خلال 7 إلى 10 أيام عمل.

ـ استلام مبلغ التمويل بعد الموافقة النهائية من البنك.

ـ وينصح بالتقديم المبكر خلال يناير 2026 لتجنب الضغط المتوقع على فروع البنك في بداية العام المالي الجديد.

تحديثات جديدة على برنامج القرض الحسن لعام 2026

حتى نوفمبر 2025، لم يصدر إعلان رسمي نهائي عن التفاصيل الكاملة، غير أن مصادر مطلعة داخل البنك أكدت أنه تم رفع الميزانية المخصصة للبرنامج بنسبة 20% بهدف دعم فئتي الشباب والنساء، إلى جانب إطلاق منصة رقمية للتقديم الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للبنك، لتسهيل وتسريع الإجراءات وتقليل الزحام بالفروع.

ويمثل القرض الحسن من بنك ناصر الاجتماعي لغير الموظفين لعام 2026 نافذة حقيقية للاستقلال المالي، وفرصة إنسانية فريدة لمن يسعون لتحسين ظروفهم دون الدخول في دوامة الفوائد أو الديون، ومع التوسعات المرتقبة في التمويل والخدمات الرقمية، يتوقع أن يكون عام 2026 عاما فارقا في تعزيز برامج التمويل الاجتماعي في مصر.

