بركان إثيوبيا يستيقظ بعد آلاف السنين| أعمدة رماد وصلت إلى 15 كيلومترًا.. فيديو
غياب دونجا 4 إلى 6 أسابيع.. ومشاركته في أمم أفريقيا مهددة
لجنة إعداد البعثة الطبية لحج 2026 توصي بدقة الكشف الطبي على الحجاج في المستشفيات المعتمدة
دين عدل ورحمة.. مفتي الجمهورية: أفعال المتطرفين وسلوكياتهم لا تمت إلى الإسلام بصلة
«الهيئة الوطنية» ترصد انتهاكات انتخابية.. تفاصيل
عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
خدمات

براتب 190 ألف جنيه.. إزاي تقدم على وظائف السفارة الأمريكية 2025

وظائف السفارة الامريكية 2025
وظائف السفارة الامريكية 2025
خالد يوسف

أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة، عن توفر وظائف خالية في مجال الإدارة والمرافق، مع التركيز على منصب "مساعد مرافق"، في وقت يشهد فيه سوق العمل المصري تحديات اقتصادية، حيث يعد الراتب المقدم، الذي يصل إلى 190 ألف جنيه مصري شهريًا، من أعلى الرواتب المتاحة للكفاءات المحلية في القطاع الدبلوماسي. 

وظائف السفارة الأمريكية في مصر براتب 190 ألف جنيه

وفقًا للبيان الرسمي المنشور على موقع السفارة، يهدف الإعلان إلى استقطاب الكفاءات الشابة لدعم عمليات السفارة في القاهرة.

وتعد السفارة الأمريكية في القاهرة واحدة من أكبر البعثات الدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط، وتوظف أكثر من 1,000 موظف محلي يدعمون أنشطة متنوعة تشمل الدبلوماسية، الثقافة، والأمن.

ويركز الإعلان الحالي على وظيفة "مساعد مرافق"، التي تندرج تحت نظام الرواتب الدبلوماسي الأمريكي  (LE Staff)، حيث يحدد الراتب بناءً على الدرجة الوظيفية (FP-4 أو ما يعادلها)، ويبلغ الراتب السنوي المعلن 48,225 دولار أمريكي، وهو ما يعادل حوالي 190 ألف جنيه مصري شهريًا، بناءً على سعر الصرف الحالي .

مزايا وظائف السفارة الأمريكية 2025

يعد الراتب الرئيسي للوظيفة 190 ألف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى مزايا شاملة تشمل:

ـ تأمين طبي كامل: يغطي الموظف وعائلته، بما في ذلك العلاج في المستشفيات الدولية.

ـ إجازات مدفوعة 20 يومًا سنويًا، بالإضافة إلى العطلات الرسمية الأمريكية والمصرية.

ـ برامج تدريب وتطوير، دورات داخل وخارج مصر، بما في ذلك زيارات إلى واشنطن للتدريب على لوائح السلامة الدولية.

ـ مساعدات إضافية، بدل سكن، نقل، وتعليم للأبناء في المدارس الدولية.

وهذه المزايا تجعل الراتب الإجمالي يتجاوز 2.5 مليون جنيه سنويًا، وفقًا لتقديرات خبراء سوق العمل، ومقارنةً برواتب الوظائف المماثلة في القطاع الخاص المصري، حيث يصل راتب مساعد إداري إلى 15 ألف جنيه فقط، تبرز هذه الفرصة كـ"حلم" للعديد من الخريجين الجدد.

شروط التقديم لوظيفة مساعد مرافق في السفارة الأمريكية

للتقدم لهذه الوظيفة، يجب على المتقدمين استيفاء الشروط التالية بدقة، حيث يتم استبعاد الطلبات غير الكاملة:

ـ التعليم: بكالوريوس في أي تخصص، مع تفضيل مجالات الإدارة، الهندسة، أو السلامة.

ـ اللغة: إجادة الإنجليزية على مستوى متقدم (تحدثًا وكتابةً)، مع إمكانية الترجمة، وإجراء اختبار لغة قبل التوظيف.

ـ الخبرة: لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذي صلة، مثل إدارة المشاريع، لوائح السلامة، تفتيش العقارات، أو تحليل البيانات.

ـ المهارات: القدرة على إدارة المهام المتعددة، العمل تحت الضغط، والتعامل مع برمجيات الإدارة مثل Microsoft Office وأدوات التحليل.

ـ التوافر: القدرة على البدء في العمل خلال أسابيع من الإعلان.

ويشترط أيضًا تقديم سيرة ذاتية بالإنجليزية، شهادات الخبرة، وإثبات اللغة، وتؤكد السفارة على المساواة في الفرص، دون تمييز بناءً على الجنس أو العمر.

المهام اليومية لوظيفة مساعد مرافق

تشمل المهام الرئيسية لـ"مساعد مرافق" مسؤوليات تشغيلية وإدارية حاسمة:

ـ إدارة المشاريع اليومية للمرافق السكنية والمكتبية في السفارة.

ـ تطبيق لوائح السلامة والصحة الحكومية الأمريكية، بما في ذلك إجراء تفتيشات دورية.

ـ صياغة ومراجعة عقود الموظفين وجوائز التعويضات.

ـ تحديث أوصاف الوظائف وتنسيق عمليات التوظيف الداخلية.

ـ جمع وتحليل بيانات لتحسين العمليات، مثل تقليل التكاليف في الصيانة.

ـ تفويض المهام لفرق العمل بناءً على الأولويات الزمنية.

وهذه المهام تتطلب دقة عالية، حيث تعتمد عليها سلامة الموظفين الدبلوماسيين والزوار.

كيفية التقديم على وظائف السفارة الأمريكية

للتقديم، اتبع الخطوات التالية:

ـ زيارة الموقع الرسمي من هـــنــــــا.

ـ ابحث عن الوظيفة بكلمات مفتاحية "Facilities Assistant Cairo".

ـ أنشئ حسابًا واملأ الاستمارة الإلكترونية بالكامل.

ـ أرفق السيرة الذاتية، الشهادات، وخطاب الدافع.

ـ أرسل الطلب قبل 4 ديسمبر 2025، الساعة 11:59 مساءً بتوقيت القاهرة.

وينصح بالتحقق اليومي من الموقع لأي تحديثات، وتجنب الاحتيال عبر التقديم فقط عبر القنوات الرسمية، وفي حال الشكوى، اتصل بقسم الموارد البشرية عبر البريد الإلكتروني الموجود على الموقع.

براتب 190 الف جنيه وظائف السفارة الامريكية منصب مساعد مرافق استقطاب الكفاءات الشابة أكبر البعثات الدبلوماسية الأمريكية القطاع الدبلوماسي

هل ألم الظهر عند النساء مختلف دراسة جديدة تصدم الخبراء
هل ألم الظهر عند النساء مختلف دراسة جديدة تصدم الخبراء
هل ألم الظهر عند النساء مختلف دراسة جديدة تصدم الخبراء

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم
النائبة هند حازم

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

الإطارات
الإطارات
الإطارات

