رئيس الوزراء: مصر تنظر إلى السنغال كشريك استراتيجي في غرب أفريقيا

على هامش مشاركته في القمة السابعة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، المُنعقدة بالعاصمة الأنجولية لواندا، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم " باسيرو ديوماي فاي "، رئيس جمهورية السنغال، وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

في مستهل اللقاء، نقل الدكتور مصطفى مدبولي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى نظيره السنغالي، مشيدًا بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية، مؤكدًا أن مصر تنظر إلى السنغال كشريك استراتيجي في غرب أفريقيا، معربًا عن اعتزاز مصر حكومة وشعبًا بالعلاقات التاريخية والأخوية مع السنغال.

ومن جانبه أكد رئيس جمهورية السنغال أن العلاقة بين البلدين تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين دول القارة الأفريقية، مدعومة بروابط تاريخية وثقافية وسياسية.

وأشار "باسيرو ديوماي فاي" إلى أهمية مواصلة تعزيز العمل المشترك بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين ويسهم في دفع عجلة التكامل الأفريقي.

كما أعرب رئيس السنغال عن إرسال خالص تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.