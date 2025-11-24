قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء: مصر تنظر إلى السنغال كشريك استراتيجي في غرب أفريقيا

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

على هامش مشاركته في القمة السابعة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، المُنعقدة بالعاصمة الأنجولية لواندا، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم " باسيرو ديوماي فاي "، رئيس جمهورية السنغال، وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج. 

في مستهل اللقاء، نقل الدكتور مصطفى مدبولي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى نظيره السنغالي، مشيدًا بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية، مؤكدًا أن مصر تنظر إلى السنغال كشريك استراتيجي في غرب أفريقيا، معربًا عن اعتزاز مصر حكومة وشعبًا بالعلاقات التاريخية والأخوية مع السنغال.

ومن جانبه أكد رئيس جمهورية السنغال أن العلاقة بين البلدين تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين دول القارة الأفريقية، مدعومة بروابط تاريخية وثقافية وسياسية.

وأشار  "باسيرو ديوماي فاي" إلى أهمية مواصلة تعزيز العمل المشترك بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين ويسهم في دفع عجلة التكامل الأفريقي. 

كما أعرب رئيس السنغال عن إرسال خالص تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

مدبولي رئيس الوزراء السنغال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

ترشيحاتنا

رئيس الاعلي للقضاء

رئيس مجلس القضاء الأعلى يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

المجنى عليه

بسب نزاع قضائى.. تعدى شخصين على آخر بسلاح أبيض بالدقهلية

المتهمين

النيابة العامة تكشف تفاصيل التحقيق مع المتهمين بالتعدي على أطفال المدرسة الدولية

بالصور

ساندويتش البيض السحري… وصفة أشعلت إنستجرام

ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام

أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

الاكل الصحي
الاكل الصحي
الاكل الصحي

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد