السفارة الأمريكية في الصومال تتعرض لهجوم سيبراني

تعرضت منصة التأشيرات الإلكترونية الصومالية لهجوم إلكتروني كبير في 11 نوفمبر الجاري، و أكدت السفارة الأمريكية في مقديشو أن الهجوم أسفر عن اختراق البيانات الشخصية لما لا يقل عن 35 ألف متقدم، بينهم آلاف المواطنين الأمريكيين على الأرجح.

قراصنة مجهولون

ووفقا لتنبيه أمني أصدرته السفارة، اخترق قراصنة مجهولون النظام الإلكتروني، وحصلوا على معلومات حساسة تخص أفرادا تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات إلكترونية صومالية.

وتشمل البيانات المكشوفة الأسماء والصور الشخصية وتواريخ وأماكن الميلاد وعناوين البريد الإلكتروني والحالة الاجتماعية وعناوين المنازل، بحسب وسائل إعلام صومالية.

وأشارت السفارة إلى أن الوثائق المسربة المتداولة عبر الإنترنت تتطابق على ما يبدو مع أنواع السجلات المخزنة في قاعدة بيانات الهجرة، على الرغم من أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من هوية الأشخاص الذين تم اختراق معلوماتهم.