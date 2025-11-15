قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السجن 10 سنوات لـ 8 متهمين والبراءة لـ 4 آخرين بفض اعتصام رابعة
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
مصطفى كامل يعلن تعرض هاني مهنا لوعكة صحية
بسبب تايوان.. تصعيد دبلوماسي: الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى اليابان
طاقم تحكيم جيبوتي لإدارة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية
الدفاع المدني: غزة غرقت خلال ساعتين من تساقط الأمطار
مصر تؤكد دعمها لجهود الوساطة الأمريكية لاستعادة الاستقرار بمنطقة البحيرات العظمى
القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور
حوادث النجوم.. أحمد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه
شبح وبائي يعود للحياة مجددا.. اكتشاف فيروس شلل الاطفال بعد عقود من الاختفاء
فضيحة دبلوماسية.. سوريا تخسر سفارتها في تركيا بسبب العجز عن دفع الإيجار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بسبب تايوان.. تصعيد دبلوماسي: الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى اليابان

فرناس حفظي

نصّحت الصين مواطنيها بعدم السفر إلى اليابان، على خلفية الجدل الذي أثاره تصريح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تاكايتشي، والذي ألمح فيه إلى أن أي تحرك عسكري صيني تجاه تايوان قد يبرّر نشر قوات يابانية لحماية الجزيرة.

 وخلال مداخلتها أمام البرلمان، لم تذكر تاكايتشي الصين صراحة، لكنها شددت على أن إرسال سفن حربية أو استخدام القوة قد يشكلان "تهديدًا لبقاء اليابان". 

من جانبها، ندّدت السفارة الصينية بهذه التصريحات، فيما أصدرت وزارة الخارجية بيانًا حذّرت فيه من أن السفر إلى اليابان "في المستقبل القريب" قد ينطوي على "مخاطر كبيرة".

كما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية ان الصين طلبت من مواطنيها تجنب السفر إلى اليابان بعد تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية بشأن تايوان.

وكانت الصين استدعت السفير الياباني لديها ، بسبب تصريحات رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي بشأن تايوان، والتي قالت فيها إن الهجمات المسلحة على تايوان قد تبرر لليابان إرسال قوات لدعم الجزيرة في إطار "الدفاع الجماعي عن النفس".

كما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، بأن نائب وزير الخارجية الصيني سون ويدونج، استدعى السفير الياباني كينجي كاناسوجي، وأبدى احتجاجًا شديدًا على التصريحات "الخاطئة" التي أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية بشأن الصين".

وكانت تاكايتشي، دافعت عن تصريحاتها، وقالت إنها طرحت عدة سيناريوهات محتملة، وإن الحكومة ستتخذ قرارًا بشأن ما إذا كان الوضع يشكل تهديدًا وجوديًا لليابان، وأخذت في الاعتبار جميع المعلومات.

