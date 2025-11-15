قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السجن 10 سنوات لـ 8 متهمين والبراءة لـ 4 آخرين بفض اعتصام رابعة
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
مصطفى كامل يعلن تعرض هاني مهنا لوعكة صحية
بسبب تايوان.. تصعيد دبلوماسي: الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى اليابان
طاقم تحكيم جيبوتي لإدارة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية
الدفاع المدني: غزة غرقت خلال ساعتين من تساقط الأمطار
مصر تؤكد دعمها لجهود الوساطة الأمريكية لاستعادة الاستقرار بمنطقة البحيرات العظمى
القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور
حوادث النجوم.. أحمد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه
شبح وبائي يعود للحياة مجددا.. اكتشاف فيروس شلل الاطفال بعد عقود من الاختفاء
فضيحة دبلوماسية.. سوريا تخسر سفارتها في تركيا بسبب العجز عن دفع الإيجار
الدفاع المدني: غزة غرقت خلال ساعتين من تساقط الأمطار

كشف المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، اليوم السبت أن مدينة غزة غرقت بالكامل في غضون ساعتين فقط من تساقط الأمطار.

الأمطار تغرق غزة

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في تصريحات تلفزيونية إن سكان غزة سيشهدون أياما أكثر صعوبة في الأيام المقبلة مع اشتداد حدة المنخفضات الجوية التي ستضرب القطاع.

وأضاف بصل أن الدفاع المدني في غزة، لا يملك القدرات اللازمة لمواجهة التداعيات الكارثية التي تسببت بها الأمطار في القطاع.

وأشار إلى غرق أسر بأكملها جراء الأمطار الغزيرة والواقع في القطاع صعب وكارثي.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أطلقت الرئاسة الفلسطينية مناشدة عالمية للضغط على إسرائيل إسرائيل، للإسراع في إدخال البيوت الجاهزة والخيام للقطاع، وذلك لمواجهة الأحوال الجوية القاسية التي تعرض حياة المواطنين للخطر.

فلسطين تطلق استغاثة عالمية

وتوجهت الرئاسة الفلسطينية بمناشدتها إلى الإداراة الأمريكية والدول الضامنة لاتفاق السلام في غزة، وذلك لمواجهة الأحوال الجوية القاسية التي تعرض حياة المواطنين للخطر، حيث أن ما تبقى في غزة من خيام متهالكة وممزقة لا تمنع دخول الأمطار ولا توفر الحماية للمواطنين.

وطالبت الرئاسة، برفع القيود والعراقيل الإسرائيلية التي تحول دون تمكن الحكومة الفلسطينية من إدخال البيوت المتنقلة والخيام، ومعدات الايواء إلى قطاع غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الصعب الذي يعرض حياة الأطفال والنساء وكبار السن إلى مخاطر جسيمة.

ضرب أول منخفض جوي ماطر الأراضي الفلسطينية، ليكشف حجم المعاناة التي يعيشها النازحون الفلسطينيون في قطاع غزة، خصوصًا في مواصي خان يونس غرب المحافظة جنوب القطاع، حيث غرقت خيامهم المهترئة.

