بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف
شاهد | أبرز إطلالات جوليان “جولي” الجباس خطيبة نجم مانشستر سيتي عمر مرموش
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين عالقين في منطقة خطرة بين تركيا واليونان
هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب
أسعار كروت الشحن فودافون وأورنج واتصالات و we.. حقيقة الزيادة
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين في منطقة حدودية بين تركيا واليونان
قضية جديدة.. فيريرا يطالب الزمالك رسميًا بمستحقاته قبل اللجوء لـ فيفا
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 15-11-2025
نيويورك تايمز: توقعات بصفقة عقارية كبرى في الدرعية بين السعودية وترامب
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط متجهة إلى سنغافورة
الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات البرية والبحرية للغاز والبترول
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار على هذه المناطق
حماس توجه نداء إلى الجامعة العربية بعد غرق الخيام في غزة

وجهت حركة حماس نداء إلى جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وطالبتهما بضرورة اتخاذ موقف بعد الكارثة التي حلت بقطاع غزة جراء المنخفض الجوي والأمطار التي أغرقت خيام النازحين.

نداء من حماس للجامعة العربية

وطالب المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، اليوم السبت جامعة الدول العربية باتخاذ موقف من الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة مع استمرار الإبادة رغم الإعلان عن توقف الحرب.

وأوضح المتحدث باسم حماس أن الكارثة التي نعيشها في قطاع غزة والتي تصاعدت مع دخول فصل الشتاء، تستدعي موقفاً واضحاً من جامعة الدول العربية، يستند إلى الوثيقة التأسيسية للجامعة، وكذلك منظمة المؤتمر الإسلامي.

حصار غزة

وأشار إلى أن أهالي قطاع غزة يتعرضون لحرب إبادة بالرغم من الإعلان عن توقف الحرب، عبر تقيد المساعدات ومنع الإعمار واستمرار الحصار في ظروف حياتية قاهرة.

وغرقت مئات خيام النازحين في قطاع غزة لليوم الثاني تواليا جراء الأمطار الغزيرة.

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

كروت الشحن

حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

زواج سلمي الشيمي

سلمى الشيمي تعلن عقد قرانها وتخفي وجه العريس | صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

شعار وزارة قطاع الأعمال العام

بـ40 مليون دولار.. قطاع الأعمال: شركة تابعة للقابضة للتشييد تفوز بمشروع في العراق

التخطيط

التخطيط: تقوم بتعزيز قدرات المختصين بكافة الوزارات والجهات

ذهب

شعبة الذهب: 2.3% مكاسب أسبوعية للمعدن النفس في مصر

شاهد | أبرز إطلالات جوليان “جولي” الجباس خطيبة نجم مانشستر سيتي عمر مرموش

هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب

بعد التخفيضات.. ارخص 5 سيارات موديل 2026 في مصر ‏

إيهاب توفيق يحيي حفلا جماهيريا كامل العدد في مدينتي.. صور

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

