حماس توجه نداء إلى الجامعة العربية بعد غرق الخيام في غزة

وجهت حركة حماس نداء إلى جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وطالبتهما بضرورة اتخاذ موقف بعد الكارثة التي حلت بقطاع غزة جراء المنخفض الجوي والأمطار التي أغرقت خيام النازحين.

نداء من حماس للجامعة العربية

وطالب المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، اليوم السبت جامعة الدول العربية باتخاذ موقف من الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة مع استمرار الإبادة رغم الإعلان عن توقف الحرب.

وأوضح المتحدث باسم حماس أن الكارثة التي نعيشها في قطاع غزة والتي تصاعدت مع دخول فصل الشتاء، تستدعي موقفاً واضحاً من جامعة الدول العربية، يستند إلى الوثيقة التأسيسية للجامعة، وكذلك منظمة المؤتمر الإسلامي.

حصار غزة

وأشار إلى أن أهالي قطاع غزة يتعرضون لحرب إبادة بالرغم من الإعلان عن توقف الحرب، عبر تقيد المساعدات ومنع الإعمار واستمرار الحصار في ظروف حياتية قاهرة.

وغرقت مئات خيام النازحين في قطاع غزة لليوم الثاني تواليا جراء الأمطار الغزيرة.