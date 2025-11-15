قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام
أبرز مباريات اليوم السبت 15-11-2025 والقنوات الناقلة
مجلس الأمن يصوت الإثنين على مشروع القرار الأمريكي بشأن خطة ترامب في غزة
بالأسماء ..إصابة 30 شخصا في انقلاب أتوبيس بالوادى الجديد
تقارير سرية.. واشنطن تتهم "علي بابا" بدعم العمليات العسكرية الصينية
الملكة.. إمام عاشور يوجه رسالة لـ زوجته في أحدث ظهور
110 ألف جهاز .. خسائر ضخمة للمستوردين والتجار ورئيس شعبة المحمول يعلن مفاجأة
كيف أعرف أن ابني مصاب بالعين والحسد؟.. إذا ظهرت عليه 10 علامات
لمزارعي القمح.. توزيع سطارات مطورة وتحديث محطات الميكنة.. دعم ممارسات ترشد المياه في المحافظات
واشنطن تطلب من مجلس الأمن تفويض قوة دولية في غزة حتى 2027
شيكابالا يروي موقفا مؤثرا مع محمد صبري .. تفاصيل
أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يخرق الهدنة بقصف خان يونس

قسم الخارجي

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق الهدنة في قطاع غزة، وشن قصفا وإطلاق نار صباح يوم السبت ، بعدة مناطق شرقي قطاع غزة.

قصف قطاع غزة

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، أن مناطق شرقي مدينة غزة تعرضت لقصف بالمدفعي إسرائيلي وإطلاق نار من آليات إسرائيلية، واستهدفت مدفعية  الاحتلال أطراف حي الشجاعية.

وأوضحت وكالة "صفا" أن الآليات الإسرائيلية أطلقت النار بشكل مكثف شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشارت إلى استشهاد مواطنة فلسطينية أمس بنيران جيش الاحتلال شمالي غزة.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس و"إسرائيل"، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

اقتحام نابلس

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، نقلا عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمات بلاطة وعسكر القديم وعسكر الجديد شرقي مدينة نابلس، وداهمت عدة منازل، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين.

وأضافت وكالة "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد أبو سالم، محمد سلامة وفجر بنهجاوي قبل انسحابها من مخيم عسكر القديم، وداهمت منزلا في بلدة بيت فوريك، واعتقلت الشاب محمود حسين حنني.

جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق الهدنة بقصف خان يونس قصف قطاع غزة حي الشجاعية حركة حماس

