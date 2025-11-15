جيش الاحتلال الإسرائيلي يخرق الهدنة بقصف خان يونس

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق الهدنة في قطاع غزة، وشن قصفا وإطلاق نار صباح يوم السبت ، بعدة مناطق شرقي قطاع غزة.

قصف قطاع غزة

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، أن مناطق شرقي مدينة غزة تعرضت لقصف بالمدفعي إسرائيلي وإطلاق نار من آليات إسرائيلية، واستهدفت مدفعية الاحتلال أطراف حي الشجاعية.

وأوضحت وكالة "صفا" أن الآليات الإسرائيلية أطلقت النار بشكل مكثف شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشارت إلى استشهاد مواطنة فلسطينية أمس بنيران جيش الاحتلال شمالي غزة.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس و"إسرائيل"، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

اقتحام نابلس

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، نقلا عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمات بلاطة وعسكر القديم وعسكر الجديد شرقي مدينة نابلس، وداهمت عدة منازل، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين.

وأضافت وكالة "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد أبو سالم، محمد سلامة وفجر بنهجاوي قبل انسحابها من مخيم عسكر القديم، وداهمت منزلا في بلدة بيت فوريك، واعتقلت الشاب محمود حسين حنني.