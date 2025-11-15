جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم نابلس ويعتقل 4 فلسطينيين ويزيل صور الشهداء

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

اعتقال فلسطينيين في نابلس

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، نقلا عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمات بلاطة وعسكر القديم وعسكر الجديد شرقي مدينة نابلس، وداهمت عدة منازل، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين.

وأضافت وكالة "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد أبو سالم، محمد سلامة وفجر بنهجاوي قبل انسحابها من مخيم عسكر القديم، وداهمت منزلا في بلدة بيت فوريك، واعتقلت الشاب محمود حسين حنني.

وفي السياق نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة بنابلس، وداهمت عدة منازل بالقرب من مدرسة ظافر المصري، وأزالت صورا لعدد من الشهداء.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت أمس بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وأصابت شاب فلسطيني بالرصاص خلال الاقتحام وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد، بأن شابا (18 عاما) أصيب بالرصاص الحي في القدم، وجرى نقله للمستشفى.

وأشارت مصادر فلسطينية، إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق كثيف للرصاص، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة.