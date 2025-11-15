قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير
مسلسل كارثة طبيعية يتحقق على أرض الواقع .. مصرية تتفاجأ بحملها في 9 أجنة
العرب يفتحون الأبواب لليوان الصيني.. دخول هادئ بلا صدام مع الدولار
محافظ أسيوط يتفقد مواقع مقترحة لإنشاء أول نادي للذكاء الاصطناعي
أسعار الرحلات النيلية في أسوان حسب الأيام ونوع الباخرة ومستوى الخدمة
ناقد رياضي يكشف مفاجأة مدوية بشأن صفقة الأهلي الجديدة.. ما الجديد؟
فرحة ممزوجة بالآلام | إعلان نتيجة الثانوية العامة في غزة.. وشهيدة من الأوائل
أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 يسجل 5640 جنيها|فيديو
روبيكون.. وحدة قوات روسية تغير ديناميكيات حرب المسيرات في أوكرانيا
أسعار الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام
أبرز مباريات اليوم السبت 15-11-2025 والقنوات الناقلة
مجلس الأمن يصوت الإثنين على مشروع القرار الأمريكي بشأن خطة ترامب في غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم نابلس ويعتقل 4 فلسطينيين ويزيل صور الشهداء

قسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

اعتقال فلسطينيين في نابلس

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، نقلا عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمات بلاطة وعسكر القديم وعسكر الجديد شرقي مدينة نابلس، وداهمت عدة منازل، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين.

وأضافت وكالة "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد أبو سالم، محمد سلامة وفجر بنهجاوي قبل انسحابها من مخيم عسكر القديم، وداهمت منزلا في بلدة بيت فوريك، واعتقلت الشاب محمود حسين حنني.

وفي السياق نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة بنابلس، وداهمت عدة منازل بالقرب من مدرسة ظافر المصري، وأزالت صورا لعدد من الشهداء.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت أمس بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وأصابت شاب فلسطيني بالرصاص خلال الاقتحام وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد، بأن شابا (18 عاما) أصيب بالرصاص الحي في القدم، وجرى نقله للمستشفى.

وأشارت مصادر فلسطينية، إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق كثيف للرصاص، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم نابلس صور الشهداء اعتقال فلسطينيين في نابلس الاحتلال الإسرائيلي

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

متى تأخذ الفيتامين ويمتصه جسمك.. هذه المشروبات تضعف مفعوله

