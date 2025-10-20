الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس بفلسطين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس الواقعة في شمال الضفة الغربية.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، ومحيط "مقام يوسف"، تمهيدًا لاقتحام المستعمرين.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابًا فلسطينيًا من بلدة قفين شمال طولكرم الواقعة في شمال غرب الضفة الغربية.



وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نذير صباح، بعد مداهمتها مكان عمله وسط بلدة قفين، في وقت جابت فيه الشوارع والأحياء، وعرقلت تنقل المواطنين.