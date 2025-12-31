وزارة الأوقاف توزّع ثمانية أطنان من لحوم صكوك الأضاحي بالمحافظات

تواصل وزارة الأوقاف أداء دورها المجتمعي والإنساني؛ إذ نفّذت حملة موسّعة لتوزيع ثمانية أطنان من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: كفر الشيخ، ودمياط، وجنوب سيناء، والشرقية؛ دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا، وتنفيذا لتوجه الدولة نحو ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، وتعزيز منظومة الحماية الغذائية.

ونُفِّذت أعمال التوزيع من خلال منظومة عمل متكاملة شاركت فيها: مديريات أوقاف كفر الشيخ، ودمياط، وجنوب سيناء، والشرقية بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي، والوحدات المحلية بالأربع محافظات، مع الاعتماد على آليات دقيقة للحصر والتدقيق، بما يضمن وصول اللحوم إلى مستحقيها بعدالة وشفافية، وبما يصون كرامة المنتفعين.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن مشروع صكوك الأضاحي والإطعام يُعد نموذجًا عمليًا ناجحًا للشراكة المؤسسية في العمل الاجتماعي؛ إذ يجمع بين الالتزام بالضوابط الشرعية، وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الصحية، إلى جانب كفاءة الإدارة والتنظيم في جميع مراحل التنفيذ، بدءًا من الذبح والتجهيز وصولًا إلى التوزيع.

فى سياق اخر.. شهد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، حفلَ ختام فاعليات الدورات التدريبية الخمس بمسجد العلي العظيم، التي استمرت لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف للارتقاء بكفاءة الواعظات والأئمة، وبناء قدراتهم العلمية والمنهجية، وتعزيز دورهم الدعوي في نشر الفكر الوسطي المستنير.

بدأ الاحتفال بتلاوة للشيخ عاصم السعيد، ثم استعرض الشيخ محمد غنيم - مدير عام إدارة التدريب بالوزارة، آليات التنفيذ الدورات وتفاصيلها، وما بذله العلماء المدربون من جهد علمي وتدريبي متميز؛ موضحًا أنها جاءت على النحو الآتي: دورة مداخل العلوم: بواقع (38) محاضرة، بمشاركة (22) متدربًا، وبإجمالي (76) ساعة تدريبية، قدّمها (8) محاضرين، ودورة المنهجية في العلوم الشرعية: بواقع (104) محاضرات، بمشاركة (22) متدربًا، وبإجمالي (208) ساعات تدريبية، قدّمها (11) محاضرًا، ودورة مفاتيح العلوم للواعظات: بواقع (24) محاضرة، بمشاركة (78) واعظة، وبإجمالي (48) ساعة تدريبية، قدّمها (8) محاضرين، ودورة تفنيد الفكر المتطرف: بواقع (38) محاضرة، بمشاركة (46) متدربًا، وبإجمالي (76) ساعة تدريبية، قدّمها (7) محاضرين، ودورة أساسيات اللغة العربية: بواقع (69) محاضرة، بمشاركة (11) متدربًا، وبإجمالي (138) ساعة تدريبية، قدّمها (7) محاضرين.

كما توجه الوزير بالشكر الجزيل إلى المتدربات والمتدربين الذين أبانوا عن جديتهم وحرصهم على طلب العلم والتفوق فيه.

وفي الختام، وزّع الوزير شهادات التقدير على أصحاب المراكز الخمسة الأولى في كل دورة تدريبية، أعقبها التقاط صورة جماعية.