قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في السودان صادمة للغاية
"الشيوخ" يناقش تعديلات أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية..الأحد
الوفد على صفيح ساخن..ترشح أبو شقة لرئاسة الحزب يفجر مفاجأة.. و5 مرشحين يتنافسون على حكم بيت الأمة
محكمة الجنايات تطلب سماع شهادة عضو الرقابة الإدارية في قضية الاتجار بالبشر
مرافعة النيابة في قضية أطفال اللبيني: جريمة مكتملة الأركان بلا شفقة أو تردد
فحص مليون و718 ألف طالب بالمدارس ضمن المبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي
شاهد.. استعدادات قوات الشرطة لتأمين إحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد
برسالة "نحن معكم"..الموساد الإسرائيلي يحفز الجماهير الإيرانية على التظاهر
شاهد.. استعدادات قوات الشرطة لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد
غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز في الحقوق والواجبات بعقد العمل
توضيح عاجل من التعليم بشأن " حافز التدريس"
محمد صلاح يفاجئ لاعبي المنتخب بعزومة عشاء بأحد مطاعم أغادير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مجلس شئون التعليم بجامعة الأزهر يعلن الجاهزية لامتحانات الفصل الدراسي الأول

مجلس شئون التعليم بجامعة الأزهر يعلن الجاهزية لامتحانات الفصل الدراسي الأول..ويوجه بإنشاء وحدات للقياس والتقويم بجميع الكليات
مجلس شئون التعليم بجامعة الأزهر يعلن الجاهزية لامتحانات الفصل الدراسي الأول..ويوجه بإنشاء وحدات للقياس والتقويم بجميع الكليات
إيمان طلعت

عقد مجلس شئون التعليم بـ جامعة الأزهر اجتماعه السادس بحضور الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال الهواري، عميد كلية التربية المشرف على مركز القياس والتقويم بالجامعة، والدكتور محمد سيد فرج، عميد كلية الذكاء الاصطناعي مستشار رئيس الجامعة للتحول الرقمي.

يأتي هذا في إطار رؤية جامعة الأزهر التنموية الشاملة في جميع المجالات وفي مقدمتها النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية جنبًا إلى جنبٍ مع الاهتمام بالبحث العلمي. 

وأعلن فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، جاهزية واستعداد جميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم لامتحانات الفصل الدراسي الأول التي سوف تبدأ يوم السبت القادم الموافق 3 يناير 2026م.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود مركز القياس والتقويم بالجامعة بإشراف الدكتور جمال فرغل الهواري، عميد كلية التربية، وما قام به من دورات تدريبية تسهم في رفع مستوى وكفاءة أعضاء هيئة التدريس والعاملين في ميدان الامتحانات.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة المتابعة الدائمة والمستمرة لأعمال الامتحانات، كما شدد على ضرورة وجود أساتذة المواد خلال أداء الامتحان للرد على أي استفسار من الطلاب حول أسئلة الامتحانات في جميع المواد العلمية.

ونبه رئيس الجامعة على ضرورة الاهتمام ببنك الأسئلة في كل مادة، مع مراعاة أن تكون الأسئلة مناسبة للمقرر الدراسي، وأن تكون الأسئلة من المقرر الدراسي الذي تم شرحه.

الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أكد أن هدف ورؤية مركز القياس والتقويم بالجامعة هو العناية بتطوير منظومة الامتحانات والارتقاء بمواصفات الورقة الامتحانية، ووجه بسرعة الانتهاء من تشكيل وحدات للقياس والتقويم في جميع كليات الجامعة في القاهرة والأقاليم، وطالب عمداء الكليات بالتوصل والتعاون والتنسيق مع الدكتور جمال الهواري، عميد كلية التربية المشرف العام على مركز القياس والتقويم بالجامعة، بهذا الشأن.

وأوضح الدكتور جمال الهواري أن مركز القياس والتقويم يعمل على تطوير نظم التقويم والامتحانات بجميع كليات الجامعة حتى تتسم بالثبات والموضوعية والشمولية والقدرة على قياس المستويات المعرفية.

وبين الهواري أن مركز القياس والتقويم يهدف إلى تفعيل ومتابعة وتطوير منظومة القياس والتقويم، ونشر ثقافة القياس والتقويم، ومتابعة مؤشرات قياس رضا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس حول نظم القياس والتقويم، وتقديم الدعم الفني اللازم لتطبيق الاختبارات الإلكترونية والعمل على تفعيل نظم التصحيح الآلي وفق المعايير العلمية، بجانب تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس حول إعداد الأنواع المختلفة من الأسئلة طبقًا للمعايير الأكاديمية، إضافة إلى تقديم التدريب والتوعية اللازمة لجميع الكوادر البشرية (أعضاء هيئة التدريس - الهيئة المعاونة - الطلاب) حول المستجدات في نظم القياس والتقويم.

جدير بالذكر أن مجلس شئون التعليم والطلاب بجانب ذلك قام بمناقشة تفعيل مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، بجانب النظر في إنشاء وحدات تمكين الفتيات في جميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

جاء ذلك بحضور عمداء ووكلاء كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، والأمناء المساعدين والمديرين العموم لشئون التعليم والطلاب بإدارة الجامعة.

كلية الذكاء الاصطناعي مجلس شئون التعليم بجامعة الأزهر الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

حامد حمدان

كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف

طائرات عسكرية صينية

استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان

ترشيحاتنا

النائب محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ ووكيل نقابة الصحفيين

محمد شبانة: لا مكان للسطحية في الإعلام.. وقرار «المتحدة» انتصار للعقل والوعى

‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالسند‭ ‬يمامة ، رئيس حزب الوفد

عبد السند يمامة لـ صدى البلد: ترشحي لرئاسة الوفد بنسبة 50%.. وأتابع المرشحين

عيد هيكل ، عضو مجلس النواب الأسبق

عيد هيكل يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد السبت القادم

بالصور

كيف تحمي نفسك من الموت داخل سيارة تسلا؟ شاهد ماذا فعل أصحابها

تسلا
تسلا
تسلا

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد