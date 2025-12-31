الوفد على صفيح ساخن..ترشح أبو شقة لرئاسة الحزب يفجر مفاجأة.. و5 مرشحين يتنافسون على حكم بيت الأمة

أبو شقة لـ"صدى البلد " : أعلنت ترشحي لرئاسة حزب الوفد لهذه الأسباب

شهد حزب الوفد أمس مفاجأة من العيار الثقيل بعد إعلان المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد السابق الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد ، كما أعلن أيضا أمس عيد هيكل عضو مجلس النواب الأسبق ترشحه لرئاسة حزب الوفد ، لتشتعل المنافسة في انتخابات رئيس حزب الوفد بين الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق والمستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد السابق و الدكتور هاني سري الدين ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ، والدكتور ياسر حسان ، أمين الصندوق في حزب الوفد.

في البداية أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد السابق ترشحه لانتخابات رئاسة حزب الوفد.

وأكد أبو شقة في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أنه كان عازف تماما عن الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد ، ولكن أمام رغبة جموع الوفديين في كل محافظات مصر طلبوا مني الترشح.

وتابع رئيس حزب الوفد السابق : الوفديون أكدوا أنه لابد أن نكون أمام عمل جماعي في الفترة القادمة على قلب وإرادة رجل واحد لكي نعيد الحزب إلى ما يليق به في الشارع المصري وما يليق بتاريخ الحزب الذي يمتد جذوره التاريخية إلى أكثر من ١٠٠ عام.

وقال أبو شقة : “ إنني تحت إرادة الوفديين وفي أي وقت ولو مش عاوزني استمر في الترشح لرئاسة الحزب مش هستمر ” ، ولكن أنا رضوخا لهذه الرغبة في أننا جميعا سنعمل على إرادة وقلب رجل واحد لكي نعيد حزب الوفد إلى الصورة الصحيحة للحزب في الشارع المصري.

وأكد رئيس حزب الوفد السابق أن حزب الوفد من أقدم الأحزاب السياسية في العالم ، مشيرا إلى أن حزب الشورى الصيني تأسس عام 1921 ، وحزب الوفد ولد من رحم ثورة 1919.

وأشار إلى أنه كانت قضايا الوفد كلها التي رسخت لأن حزب الوفد ليس حزبا للوفديين ولكنه حزب للمصريين جميعا ، كما أن حزب الوفد حينما أطلق عليه ضمير الأمة فإن هذه المقولة لم تأتي من فراغ ، وحينما وصف بحزب الوحدة الوطنية فإنه لم يأتي من فراغ

واختتم : حزب الوفد بتاريخه كان دائما دفاعه ولابد أن يكون الهدف العمل لمصلحة الوطن والمواطن وتفعيل المادة 5 من الدستور والتي تنص على أننا لابد أن نكون أمام حزب معارضة قوي لأن النظام السياسي في المادة 5 من الدستور به نص أن النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية.

وأعلن النائب عيد هيكل، عضو مجلس النواب الأسبق، ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد، مؤكدًا أن قراره يأتي في إطار مشروع سياسي يستهدف إحياء الدور الوطني والتاريخي للحزب، وتعزيز حضوره وتأثيره في الحياة السياسية المصرية.

وقال «هيكل»، في بيان رسمي، إن المرحلة الحالية تتطلب تطويرًا حقيقيًا للأداء الحزبي، وإعادة حزب الوفد إلى موقعه كحزب جماهيري قادر على التعبير عن هموم المواطنين وتطلعاتهم، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من تحديات سياسية واقتصادية متشابكة.

وأوضح أنه من المقرر التقدم بأوراق ترشحه رسميًا يوم السبت الموافق 3 يناير، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب.

وأكد المرشح لرئاسة الوفد على أهمية توحيد الصف الوفدي والعمل بروح الفريق الواحد، مع التركيز على استعادة ثقة الشارع في الحزب، وتمكين الشباب، ودعم الكوادر الحزبية في مختلف المحافظات، بما يحقق مصالح الوطن والمواطن.

وأشار النائب عيد هيكل إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات وجولات تنظيمية موسعة داخل المحافظات، لعرض برنامجه الانتخابي والتواصل المباشر مع أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد، تمهيدًا لانطلاق الانتخابات المقررة في 30 يناير المقبل.

كشف عيد هيكل ، عضو مجلس النواب الأسبق عن أسباب ترشحه لرئاسة حزب الوفد.

وأكد هيكل في تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أنه أعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد ل ٣ أسباب وهي لإعادة حزب الوفد إلى سابق عهده كحزب ليبرالي ورائد في المعارضة البناءة في مصر ، ولإعادة الإصلاح داخل حزب الوفد وما حدث خلال ال ٤ سنوات في عهد الدكتور عبد السند يمامة وتغيير لائحة حزب الوفد.

وأشار عضو مجلس النواب الأسبق إلى أنه لايجوز لأي عضو من أعضاء حزب الوفد سواء العضو العادي أو العضو في الأقسام أن يجمع بين منصبين ، بهدف إتساع رقعة المشاركة ، والأمر الآخر أن كل من مضى عليه ٥ سنوات عضو في حزب الوفد ولم يصدر ضده أي قرار فصل أو يسدد إشتراك يكون له صوت في الجمعية العمومية ، ولا تكون قاصرة على أعضاء الأقسام واللجان والهيئة العليا واللجان العامة.

وتابع : لا يجوز الجمع بين عضو الهيئة العليا ورئاسة أي لجنة عامة حتى لا تكون هناك تكتلات ، مؤكدا على ضرورة تقليص اختصاصات رئيس الحزب حتى لا يكون إمبراطور وديكتاتور ، ولكي تكون هناك مشاركة و دورأكبر للهيئة العليا والمكتب التنفيذي.

وكشف الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد عن موقفه من الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد.

وأكد يمامة لـ"صدى البلد" أنه لم يحسم حتى الآن موقفه من الترشح لرئاسة حزب الوفد ، مشيرا إلى أنه يتابع التطورات الجديدة بشأن المرشحين لرئاسة حزب الوفد وكان آخرها أمس ترشح المستشار بهاء أبو شقة لرئاسة حزب الوفد والذي كان قرار مفاجىء بالنسبة له.

وتابع رئيس حزب الوفد: سأنتظر ما سيسفر عنه المشهد ، وسيحدد قرار ترشحه لرئاسة حزب الوفد من عدمه حسب تقديره للموقف ، مشيرا إلى أنه 50% سيترشح لرئاسة حزب الوفد و 50 % من الممكن ألا أترشح لرئاسة حزب الوفد.

واعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالسند‭ ‬يمامة‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬التشكيل‭ ‬النهائى‭ ‬للجنة‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسة‭ ‬الحزب‭ ‬التى‭ ‬ستجرى‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ٣٠ ‬يناير‭٢٠٢٦ ‬والمشكلة‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ ٥٠ ‬بتاريخ‭ ‬‮٢‬‭ ‬نوفمبر‭ ٢٠٢٥ ‬بعد‭ ‬اعتذار‭ ‬بعض‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة ‬بقرار‭ ‬حمل‭ ‬رقم‭ ٥٤ ‬بتاريخ‭ ٣٠ ‬ديسمبر ٢٠٢٥‬.

وتضمن‭ ‬القرار‭ ‬تعيين‭ ‬مقرر‭ ‬و‮٩‬‭ ‬أعضاء‭ ‬ليصبح‭ ‬التشكيل‭ ‬كالآتى‭:‬



١-طارق‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬‮«‬مقررا‮»‬

‮

٢-د‭. ‬خالد‭ ‬قنديل‭ ‬‮«‬عضوا‮»‬‭

‬

٣-حاتم‭ ‬رسلان‭ ‬‮«‬عضوا‮»‬

٤-لواء‭ ‬أحمد‭ ‬الشاهد‭ ‬‮«‬عضوا‮»‬‭ ‬

‮

٥-د‭. ‬أمل‭ ‬رمزى‭ ‬‮«‬عضوا‮»‬‭ ‬

‬

٦-حمادة‭ ‬بكر‭ ‬‮«‬عضوا‮»‬

‮‬‭

٧-أيمن‭ ‬محمد‭ ‬سيد‭ ‬‮«‬المدير‭ ‬المالى‮»‬‭ ‬

‮

٨-أحمد‭ ‬عزت‭ ‬‮«‬المدير‭ ‬الإدارى‮»‬‭

‮٩‬-على‭ ‬حسن‭ ‬‮«‬مدير‭ ‬شئون‭ ‬العضوية‮»‬‭ ‬

‮

١٠-أحمد‭ ‬عبدالله‭.‬

وأكد‭ ‬القرار‭ ‬اختصاص‭ ‬اللجنة‭ ‬بالإشراف‭ ‬علي‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بإجراءات‭ ‬انتخابات‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬تلقى‭ ‬طلبات‭ ‬الترشح‭ ‬ونظر‭ ‬الطعون‭ ‬والتظلمات‭ ‬والبت‭ ‬فيها‭ ‬وإعلان‭ ‬الكشوف‭ ‬النهائية‭ ‬للمرشحين‭ ‬والإشراف‭ ‬الكامل‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭ ‬واتخاذ‭ ‬ما‭ ‬تراه‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬فى‭ ‬سبيل‭ ‬ذلك‭.‬

وتابع‭ ‬القرار‭: ‬تجتمع‭ ‬اللجنة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬من‭ ‬مقررها‭ ‬ويجوز‭ ‬لها‭ ‬توزيع‭ ‬أعمالها‭ ‬على‭ ‬أعضائها‭ ‬وتفويضهم‭ ‬فى‭ ‬البت‭ ‬فيها، ‬كما‭ ‬يجوز‭ ‬للجنة‭ ‬أن‭ ‬تستعين‭ ‬بمن‭ ‬تراه‭ ‬لإنجاز‭ ‬عملها‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬انتخابات‭ ‬نموذجية‭ ‬يحتذى‭ ‬بها‭ ‬كما‭ ‬اعتدنا‭ ‬فى‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬العريق‭.‬

وأشار‭ ‬القرار‭ ‬إلى‭ ‬تلقى‭ ‬لجنة‭ ‬إدارة‭ ‬الانتخابات‭ ‬طلبات‭ ‬الترشيح‭ ‬لمنصب‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬مصحوبة‭ ‬بسيرة‭ ‬ذاتية‭ ‬مفصلة‭ ‬لكل‭ ‬مرشح‭ ‬مع‭ ‬سداد‭ ‬مبلغ‭ ‬مائة‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬تبرعاً‭ ‬للحزب‭ ‬لا‭ ‬ترد‭ ‬بأى‭ ‬حال‭ ‬للإنفاق‭ ‬على‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الموافق‭ ‬3‭/‬1‭/‬2026‭ ‬يومياً‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬صباحاً‭ ‬ويستمر‭ ‬لمدة‭ ‬ستة‭ ‬أيام‭ ‬تنتهى‭ ‬فى‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الخميس ‭ ‬8‭/‬1‭/‬2026 .

وحدد‭ ‬القرار‭ ‬موعدا‭ ‬للطعون‭ ‬والتظلمات‭،‬ حيث‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتلقى‭ ‬اللجنة‭ ‬الطعون‭ ‬والتظلمات‭ ‬يومى‭ ‬السبت‭ ‬والأحد‭ ‬10‭ ‬و‭ ‬11‭ ‬يناير ‭ ‬2026‭‬.

وذكر‭ ‬القرار‭: ‬تعلن‭ ‬الكشوف‭ ‬النهائية‭ ‬للمرشحين‭ ‬بعد‭ ‬نظر‭ ‬الطعون‭ ‬والتظلمات‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬12‭ ‬يناير ‭ ‬2026 ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬العاشرة‭ ‬صباحاً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعمل‭ ‬بهذا‭ ‬القرار‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬تاريخه‭.‬