انتشار مكثف وإطلاق نار.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس
كيف استطاعت الدولة المصرية تحقيق إنجازات بملف حقوق الإنسان؟.. فيديو
تزامنا مع مولد الدسوقي.. تعليق الدراسة في 38 مدرسة بكفر الشيخ
يورتشيتش: مرتبط عاطفيا ببيراميدز.. ولن أدرب أي ناد آخر في مصر
خلاف حاد في الحكومة الإسرائيلية حول السيادة على الضفة الغربية
عاوز أقوله كلمة واحدة | هاني حسن الأسمر يحبس دموعه لحظة الحديث عن والده الراحل .. فيديو
10 أسرار لـ الصلاة على النبي ليلة الجمعة
أقل عيار ذهب اليوم 24-10-2025
الدول العربية تدخل سباق الذهب.. من فيها الأكثر إنتاجا للمعدن الأصفر؟
فردوس عبد الحميد: مفكرتش يوم إني أكون ممثلة.. ودخولي الفن قدري
التحقيق مع بلوجر شهيرة بتهمة نشر فيديوهات مخلة
حبس 4 سيدات يمارسن الحرام بمقابل مادي بالإسكندرية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

انتشار مكثف وإطلاق نار.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
فرناس حفظي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، وسط انتشار مكثف في أحياء المخيم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص وقنابل الصوت خلال عملية الاقتحام التي تزامنت مع تحركات واسعة داخل المخيم.

وفي وقت سابق، أكدت الاعلامية هند الضاوي أن ما تشهده منطقة الشرق الأوسط حاليًا من دمار هو خراب شامل يمتد إلى إسرائيل نفسها، مشيرة إلى أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي لا تختلف كثيرًا عما حدث في عصر هتلر، وذلك بشهادة العديد من المراقبين الدوليين.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن خطة ترامب للسلام لم تتطرق في أي مرحلة سيتم نزع سلاح حركة حماس، لافتة إلى تصريح المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وويتكوف، واللذين أكدا أن مسألة نزع السلاح ليست ضمن المرحلة الأولى من الخطة.

وأضافت هند الضاوي، أن موقف الولايات المتحدة الامريكية من نزع سلاح حماس لا يزال غير واضح حتى الآن، بينما يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تجزئة التفاصيل وتصدير الأزمات إلى واشنطن لإفشال أي مساعٍ لوقف الحرب في غزة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة مدينة نابلس عملية الاقتحام الاحتلال الإسرائيلي

