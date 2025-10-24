انتشار مكثف وإطلاق نار.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، وسط انتشار مكثف في أحياء المخيم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص وقنابل الصوت خلال عملية الاقتحام التي تزامنت مع تحركات واسعة داخل المخيم.

وفي وقت سابق، أكدت الاعلامية هند الضاوي أن ما تشهده منطقة الشرق الأوسط حاليًا من دمار هو خراب شامل يمتد إلى إسرائيل نفسها، مشيرة إلى أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي لا تختلف كثيرًا عما حدث في عصر هتلر، وذلك بشهادة العديد من المراقبين الدوليين.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن خطة ترامب للسلام لم تتطرق في أي مرحلة سيتم نزع سلاح حركة حماس، لافتة إلى تصريح المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وويتكوف، واللذين أكدا أن مسألة نزع السلاح ليست ضمن المرحلة الأولى من الخطة.

وأضافت هند الضاوي، أن موقف الولايات المتحدة الامريكية من نزع سلاح حماس لا يزال غير واضح حتى الآن، بينما يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تجزئة التفاصيل وتصدير الأزمات إلى واشنطن لإفشال أي مساعٍ لوقف الحرب في غزة.