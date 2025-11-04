قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري
مفتي الجمهورية: العيد القومي لـ كفر الشيخ دعوة لاستلهام قيم التضحية من أبناء البرلس
من التعليم الفني إلى ريادة الأعمال.. عمر أحمد طالب جامعة حلوان يصنع مستقبله بيديه
السياحة والآثار تطلق حملة ترويجية كبرى في لندن للتعريف بالمقصد المصري
دوري أبطال أوروبا .. شوط أول سلبي بين ليفربول وريال مدريد
تحرك أسعار الدولار اليوم الثلاثاء مساء التعاملات
منتخب مصر للكرة النسائية يصعد لنهائيات أمم أفريقيا 2026
إنشاء أول مصنع لإنتاج أقراص وحبيبات الكلور في مصر
فاروق حسني: كل مقتنياتي وأموالي أوصيت بها هدية لمصر .. ومازلت أرسم
حماس ترفض وجود قوات دولية في غزة وتؤكد تمسكها بالسيادة الفلسطينية
لتقديم خدمات شرعية.. مفتي الجمهورية يبحث مع محافظ كفر الشيخ إنشاء فرع لـ الإفتاء
أخبار العالم

الاحتلال يقتحم مخيم الفوار ومستوطنون يضرمون النار فى أراض زراعية جنوب نابلس

الاحتلال يقتحم مخيم الفوار ومستوطنون يضرمون النار فى أراض زراعية جنوب نابلس
أ ش أ

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مخيم الفوار جنوب الخليل، وانتشرت في عدد من الأحياء والشوارع.


وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن عددًا كبيرًَا من المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، أضرموا النار في مساحات شاسعة من أراضي منطقة "واد ياسوف" شمال قرية اللبن الشرقية، دون أن يتسنى لأهالي القرية الوصول إلى المكان وحصر الأضرار.


يُشار إلى أن "واد ياسوف" شهد، قبل أسبوع، شق طريقٍ استعماري وتخريب لأراضي المواطنين، بعد عمليات تجريف واسعة قام بها مستعمرو مستعمرة "تفوح" المقامة على أراضي ياسوف واسكاكا شرق سلفيت.


كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية جيوس شرق مدينة قلقيلية وداهمت الحارة الغربية داخل القرية.


وفي سياق متصل، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مواطنين مقدسيين، على هدم منزلٍ وحظيرة حيوانات في العيسوية وسلوان بالقدس المحتلة.


وأشارت "وفا" إلى أن الاحتلال أجبر المقدسي موسى بدران من حي البستان في سلوان، على هدم منزله قسرًا، وذلك تفاديًا لدفع غرامات باهظة لبلدية الاحتلال.


وفي السياق، أجبر الاحتلال عائلة درباس في العيسوية، على هدم حظيرة لتربية الحيوانات، كما أضرم مستوطنون، النار، في أراضٍ زراعية، شمال قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس.
 

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفوار جنوب الخليل وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أراضي منطقة واد ياسوف شمال قرية اللبن الشرقية

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

نيللي كريم

نيللي كريم تكشف حقيقة ارتباطها بحارس مرمى شهير

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

الإيجار القديم

تحرك حكومي جديد بشأن زيادة أجرة الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

رابط رسمي.. نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة عبر البوابة الموحدة

تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة

وزير الأوقاف

متحدث الأوقاف: مجلة وقاية هدفها الاستثمار الفكري لترسيخ قيم المواطنة والتعايش

حسن معاملة السياح

أنتم مرآة حضارتكم.. أمين الإفتاء: حسن معاملة السياح واجب اقتداءً بتعاليم النبي

ملتقى الأزهر

ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة يناقش نظرة الإسلام إلى الآثار والحضارات القديمة

طريقة عمل السابلية.. بنتيجة مضمونة في المنزل

طريقة عمل السابلية

فوائد عصير البنجر بالفراولة والرمان .. مشروب مثالي لمرضى الضغط وصحة القلب

طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

10 فوائد مذهلة لاستخدام الخل في الغسيل .. إزالة الروائح والبقع بفاعلية

فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

