الاحتلال يقتحم مخيم الفوار ومستوطنون يضرمون النار فى أراض زراعية جنوب نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مخيم الفوار جنوب الخليل، وانتشرت في عدد من الأحياء والشوارع.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن عددًا كبيرًَا من المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، أضرموا النار في مساحات شاسعة من أراضي منطقة "واد ياسوف" شمال قرية اللبن الشرقية، دون أن يتسنى لأهالي القرية الوصول إلى المكان وحصر الأضرار.



يُشار إلى أن "واد ياسوف" شهد، قبل أسبوع، شق طريقٍ استعماري وتخريب لأراضي المواطنين، بعد عمليات تجريف واسعة قام بها مستعمرو مستعمرة "تفوح" المقامة على أراضي ياسوف واسكاكا شرق سلفيت.



كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية جيوس شرق مدينة قلقيلية وداهمت الحارة الغربية داخل القرية.



وفي سياق متصل، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مواطنين مقدسيين، على هدم منزلٍ وحظيرة حيوانات في العيسوية وسلوان بالقدس المحتلة.



وأشارت "وفا" إلى أن الاحتلال أجبر المقدسي موسى بدران من حي البستان في سلوان، على هدم منزله قسرًا، وذلك تفاديًا لدفع غرامات باهظة لبلدية الاحتلال.



وفي السياق، أجبر الاحتلال عائلة درباس في العيسوية، على هدم حظيرة لتربية الحيوانات، كما أضرم مستوطنون، النار، في أراضٍ زراعية، شمال قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس.

