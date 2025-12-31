القبض على 7 عناصر جنائية تعدوا على شخص بالأسلحة البيضاء بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص يستقلون دراجتين ناريتين بالتعدى على أحد الأشخاص بإستخدام أسلحة بيضاء بالإسماعيلية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليه (مصاب بشرخ بالجمجمة وجروح قطعية متعددة – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) وبسؤاله قرر بقيام (7 أشخاص ) بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها لخلافات مالية بينهم.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عناصر جنائية - مقيمين بالإسماعيلية) وضبط بحوزتهم الدراجتين الناريتين "بدون لوحات معدنية" ، والأسلحة البيضاء المستخدمة فى التعدى ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.