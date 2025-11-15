قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير
مسلسل كارثة طبيعية يتحقق على أرض الواقع .. مصرية تتفاجأ بحملها في 9 أجنة
العرب يفتحون الأبواب لليوان الصيني.. دخول هادئ بلا صدام مع الدولار
محافظ أسيوط يتفقد مواقع مقترحة لإنشاء أول نادي للذكاء الاصطناعي
أسعار الرحلات النيلية في أسوان حسب الأيام ونوع الباخرة ومستوى الخدمة
ناقد رياضي يكشف مفاجأة مدوية بشأن صفقة الأهلي الجديدة.. ما الجديد؟
فرحة ممزوجة بالآلام | إعلان نتيجة الثانوية العامة في غزة.. وشهيدة من الأوائل
أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 يسجل 5640 جنيها|فيديو
روبيكون.. وحدة قوات روسية تغير ديناميكيات حرب المسيرات في أوكرانيا
أسعار الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام
أبرز مباريات اليوم السبت 15-11-2025 والقنوات الناقلة
مجلس الأمن يصوت الإثنين على مشروع القرار الأمريكي بشأن خطة ترامب في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

احتفالات موسعة بالشارقة لمدة أسبوعين بمناسبة اليوبيل الـ54 لعيد الاتحاد

شعار عيد الاتحاد الـ٥٤
شعار عيد الاتحاد الـ٥٤
القسم الخارجي

أعلنت إمارة الشارقة عن برنامج احتفالي ضخم يمتد لمدة أسبوعين بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاتحاد، وذلك خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2025، في فعالية واسعة تحتفي بقيم الوحدة وتاريخ الإمارات وتراثها الثقافي.

وتستعد مختلف مناطق الإمارة لاستقبال زوارها بعروض تراثية، وفقرات موسيقية، وأنشطة ترفيهية وثقافية موجهة للعائلات والشباب، في أجواء تعكس روح الهوية الوطنية والفخر بالمنجزات الإماراتية.

انطلاق رسمي من "حديقة السيوح"

وتنطلق الاحتفالات رسميًا يوم الأربعاء 19 نوفمبر في حديقة السيوح للعائلات عند الساعة الخامسة مساءً، متضمنة: عروضًا فولكلورية إماراتية، ومسابقات لجميع الأعمار، وفقرات فنية ومسرحية، وجلسات نقاشية شبابية، وأنشطة ثقافية ومجتمعية.

كما تستضيف حديقة كشيشة والحديقة الوطنية بالشارقة فعاليات يومية طوال فترة الاحتفال، تشمل عروضًا للأطفال، ومناقشات شبابية، وأمسيات فنية وتراثية. ولأول مرة، ينضم قناة لية لمواقع الاحتفال من 28 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، بعروض وطنية ومعارض للأعمال العائلية.

أمسيات موسيقية وفعاليات فنية بارزة

وتتضمن الاحتفالات سلسلة من الفعاليات البارزة، من بينها:

  • 29 نوفمبر – مسرح خورفكان: أمسية موسيقية يحييها الفنان حسين الجسمي والفنان فؤاد عبد الواحد
  • 21 نوفمبر – خورفكان: أوبريت “نبض الوطن”
  • من 22 نوفمبر – كلباء: أوبريت سنوي يعقبه عرض ألعاب نارية
  • 22 نوفمبر – دبا الحصن: عرض وطني متبوع بالألعاب النارية

وتشهد مدن وأحياء الإمارة باقة واسعة من الأنشطة التراثية والثقافية، تشمل:

  • البطائح (27–29 نوفمبر): عروض تراثية و"باص الاتحاد" لتوزيع الهدايا
  • الذيد (26–30 نوفمبر): عرض تراثي وسوق شعبي
  • قرية التراث بالحميرية (20–22 نوفمبر): أغاني تراثية ومعرض للسيارات الكلاسيكية
  • وادي الحلو (23 نوفمبر): أمسيات شعرية وفقرات طلابية
  • الخروس (28 نوفمبر): عروض ومسيرات
  • المدام (22–23 نوفمبر): جلسات ثقافية وعروض مرئية
  • مليحة (20–21 نوفمبر): عروض عسكرية ورقصات شعبية في أجواء تراثية صحراوية
  • مغيدر – حديقة الرفاعة (21–22 نوفمبر): مسيرة دراجات وعروض تقليدية
  • وتهدف هذه الأنشطة إلى إبراز التنوع الثقافي في الإمارة وتعزيز الانتماء المجتمعي.

وتؤكد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 في الشارقة التزام الإمارة بالاحتفاء بتاريخ الإمارات وقيمها الأصيلة، من خلال برنامج شامل: يعزز الروابط المجتمعية، ويبرز الإرث الثقافي والتراثي، وويحتفي بالإنجازات الوطنية طوال 54 عامًا من الاتحاد.

عيد الاتحاد الشارقة الإمارات احتفالات اليوبيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز بشأن طلب سحب لقب الدوري من الأهلي

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

إسماعيل الليثي

"حلاوة" الناجي من حادثة سيارة إسماعيل الليثي يسرد تفاصيل الواقعة

موظف الإسكندرية القتيل

أطلق عليه الرصاص وضربه بضهر المسدس..اعترافات المتهم بإنهاء حياة موظف الإسكندرية

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي

انصار المرشح

الداخلية: إجراءات قانونية تجاه أنصار مرشح برلمانى بالشروق.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تواجه الرشوة بإطلاق قوافل توعوية موسعة في مراكز الشباب

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر ونائب شئون التعليم والطلاب يتفقدان المدينة الجامعية للطالبات بمدينة الأقصر

العلاج بالرقية الشرعية

عالم أزهري: العلاج بالرقية الشرعية ثابت وموجود في السنة

بالصور

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

فيتامين
فيتامين
فيتامين

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

متى تأخذ الفيتامين ويمتصه جسمك.. هذه المشروبات تضعف مفعوله

أفضل وقت لتناول الفيتامين
أفضل وقت لتناول الفيتامين
أفضل وقت لتناول الفيتامين

فيديو

وزارة الداخلية

ظهروا في فيديوهات.. الداخلية تضبط بعض أنصار مرشحين لمجلس النواب

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد