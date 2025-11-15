احتفالات موسعة بالشارقة لمدة أسبوعين بمناسبة اليوبيل الـ54 لعيد الاتحاد

أعلنت إمارة الشارقة عن برنامج احتفالي ضخم يمتد لمدة أسبوعين بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاتحاد، وذلك خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2025، في فعالية واسعة تحتفي بقيم الوحدة وتاريخ الإمارات وتراثها الثقافي.

وتستعد مختلف مناطق الإمارة لاستقبال زوارها بعروض تراثية، وفقرات موسيقية، وأنشطة ترفيهية وثقافية موجهة للعائلات والشباب، في أجواء تعكس روح الهوية الوطنية والفخر بالمنجزات الإماراتية.

انطلاق رسمي من "حديقة السيوح"

وتنطلق الاحتفالات رسميًا يوم الأربعاء 19 نوفمبر في حديقة السيوح للعائلات عند الساعة الخامسة مساءً، متضمنة: عروضًا فولكلورية إماراتية، ومسابقات لجميع الأعمار، وفقرات فنية ومسرحية، وجلسات نقاشية شبابية، وأنشطة ثقافية ومجتمعية.

كما تستضيف حديقة كشيشة والحديقة الوطنية بالشارقة فعاليات يومية طوال فترة الاحتفال، تشمل عروضًا للأطفال، ومناقشات شبابية، وأمسيات فنية وتراثية. ولأول مرة، ينضم قناة لية لمواقع الاحتفال من 28 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، بعروض وطنية ومعارض للأعمال العائلية.

أمسيات موسيقية وفعاليات فنية بارزة

وتتضمن الاحتفالات سلسلة من الفعاليات البارزة، من بينها:

29 نوفمبر – مسرح خورفكان: أمسية موسيقية يحييها الفنان حسين الجسمي والفنان فؤاد عبد الواحد

21 نوفمبر – خورفكان: أوبريت “نبض الوطن”

من 22 نوفمبر – كلباء: أوبريت سنوي يعقبه عرض ألعاب نارية

22 نوفمبر – دبا الحصن: عرض وطني متبوع بالألعاب النارية

وتشهد مدن وأحياء الإمارة باقة واسعة من الأنشطة التراثية والثقافية، تشمل:

البطائح (27–29 نوفمبر): عروض تراثية و"باص الاتحاد" لتوزيع الهدايا

الذيد (26–30 نوفمبر): عرض تراثي وسوق شعبي

قرية التراث بالحميرية (20–22 نوفمبر): أغاني تراثية ومعرض للسيارات الكلاسيكية

وادي الحلو (23 نوفمبر): أمسيات شعرية وفقرات طلابية

الخروس (28 نوفمبر): عروض ومسيرات

المدام (22–23 نوفمبر): جلسات ثقافية وعروض مرئية

مليحة (20–21 نوفمبر): عروض عسكرية ورقصات شعبية في أجواء تراثية صحراوية

مغيدر – حديقة الرفاعة (21–22 نوفمبر): مسيرة دراجات وعروض تقليدية

وتهدف هذه الأنشطة إلى إبراز التنوع الثقافي في الإمارة وتعزيز الانتماء المجتمعي.

وتؤكد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 في الشارقة التزام الإمارة بالاحتفاء بتاريخ الإمارات وقيمها الأصيلة، من خلال برنامج شامل: يعزز الروابط المجتمعية، ويبرز الإرث الثقافي والتراثي، وويحتفي بالإنجازات الوطنية طوال 54 عامًا من الاتحاد.