للنصب على عملاء البنوك.. سقوط المتهمين بانتحال صفة موظفي خدمة عملاء

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من تعرضها لواقعة نصب من قِبل أحد الأشخاص عقب الإتصال بها وانتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، وتمكنه بموجب ذلك من التحصل على بياناتها والاستيلاء على أموالها .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاملان "لهما معلومات جنائية"-مقيمان بمحافظة المنيا)، وبحوزتهما (مبلغ مالى - 6 هواتف محمولة – 8 شرائح لخطوط هواتف محمولة "المستخدمين فى نشاطهما الإجرامى").

وبمواجهتهما إعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وأضافا بإرتكابهما عدد (5) وقائع بذات الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.