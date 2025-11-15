قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

الأمم المتحدة: 16.5 ألف مريض في غزة يحتاجون علاجا خارج القطاع

أرشيفية
منار عبد العظيم

أصدرت الأمم المتحدة تحذيرًا جديدًا بشأن الوضع الصحي والإنساني المتدهور في قطاع غزة، مؤكدة أن الآلاف من المرضى لا يزالون بحاجة ماسة لمغادرة القطاع لتلقي العلاج، في ظل انهيار المنظومة الطبية وتفاقم المخاطر المحيطة بالسكان.

16 ألفًا و500 مريض بانتظار العلاج خارج غزة

أكدت المنظمة الدولية أن ما يقرب من 16 ألفًا و500 مريض في قطاع غزة يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة خارجية لا يمكن توفيرها داخل المستشفيات المتضررة.
ويشمل هؤلاء المرضى:

مصابون بجروح بالغة

مرضى السرطان

الحالات الحرجة التي تتطلب جراحات متقدمة

مرضى  بحاجة لأدوية غير متوفرة

وحذرت الأمم المتحدة من أن استمرار القيود على خروج المرضى يعرض حياتهم للخطر، خاصة مع محدودية القدرة التشغيلية للمستشفيات داخل القطاع.

تحذير أممي من خطر الذخائر غير المنفجرة

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن الذخائر غير المنفجرة أصبحت تشكل تهديدًا خطيرًا في مختلف مناطق غزة، ما يعرض المدنيين وخاصة الأطفال لمخاطر مباشرة أثناء التحرك في الشوارع أو العودة إلى منازلهم المدمرة.

الأمم المتحدة الوضع الصحي والإنساني المخاطر المحيطة بالسكان

مبيعات السيارات
علاج نزلات البرد سريعًا
فيتامين
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
