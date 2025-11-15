الأمم المتحدة: 16.5 ألف مريض في غزة يحتاجون علاجا خارج القطاع

أصدرت الأمم المتحدة تحذيرًا جديدًا بشأن الوضع الصحي والإنساني المتدهور في قطاع غزة، مؤكدة أن الآلاف من المرضى لا يزالون بحاجة ماسة لمغادرة القطاع لتلقي العلاج، في ظل انهيار المنظومة الطبية وتفاقم المخاطر المحيطة بالسكان.

16 ألفًا و500 مريض بانتظار العلاج خارج غزة

أكدت المنظمة الدولية أن ما يقرب من 16 ألفًا و500 مريض في قطاع غزة يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة خارجية لا يمكن توفيرها داخل المستشفيات المتضررة.

ويشمل هؤلاء المرضى:

مصابون بجروح بالغة

مرضى السرطان

الحالات الحرجة التي تتطلب جراحات متقدمة

مرضى بحاجة لأدوية غير متوفرة

وحذرت الأمم المتحدة من أن استمرار القيود على خروج المرضى يعرض حياتهم للخطر، خاصة مع محدودية القدرة التشغيلية للمستشفيات داخل القطاع.

تحذير أممي من خطر الذخائر غير المنفجرة

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن الذخائر غير المنفجرة أصبحت تشكل تهديدًا خطيرًا في مختلف مناطق غزة، ما يعرض المدنيين وخاصة الأطفال لمخاطر مباشرة أثناء التحرك في الشوارع أو العودة إلى منازلهم المدمرة.