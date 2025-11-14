جرائم لا تحصى في الفاشر على يد الدعم السريع.. بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بالسودان تكشف

قالت منى رشماوي، عضو بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، إن الوضع في الفاشر غاية في المأساة، مضيفة: «نحن نتحدث عن مدينة كانت محاصَرة لمدة 18 شهرًا قبل سيطرة الدعم السريع عليها، وخلال تلك الفترة عانى السكان المجاعة لأشهر طويلة، وهم اليوم منهكون ومتعبون».

وأوضحت، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الفترة الأخيرة شهدت عمليات قتل فظيعة خارج نطاق القانون في مناطق مختلفة بمدينة الفاشر والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك جامعة الفاشر والمستشفى السعودي، إضافة إلى حالات اغتصاب عديدة بحق النساء على أسس عرقية، متابعة: «عمليات القتل مروّعة للغاية، خصوصًا حين تطال مدنيين عُزّل منهكين وضعفاء، ويتم الاستقواء عليهم بهذه الطريقة غير المقبولة إطلاقًا».

وأشارت إلى وقوع عمليات نهب للممتلكات، واعتقالات تعسفية، وتعذيبا قاسيا، وجميعها ارتُكبت من قبل “الدعم السريع”.

وأعربت رشماوي عن قلق بالغ من عدم خروج أعداد كافية من سكان الفاشر، مشيرة إلى أن المدينة تضم «عشرات الآلاف وربما يصل العدد إلى نحو 70 ألف شخص» في مناطق لم يُعرف مصير من بقي فيها بعد التطورات الأخيرة، متسائلة: «ماذا حدث لهؤلاء؟.. ماذا حدث للناس في الفاشر؟»

وعند سؤالها عن أبرز الجرائم التي وثقتها البعثة، قالت: «لقد تحدثتُ عن عدد منها: القتل خارج نطاق القانون، القتل الجماعي، القتل على أسس عرقية، الاغتصابات، نهب الممتلكات، تدمير البنية التحتية».