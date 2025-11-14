الوزير: الاتفاق على تنفيذ الشركات المصرية المتخصصة أعمال الصيانة لعدد من الكباري بالسودان

استقبل المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، المهندس/ سيف النصر التجاني، وزير البنية التحتية والنقل بجمهورية السودان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، بحضور عدد من القيادات المعنية من الجانبين.

في بداية اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيرا الى أن العلاقات المصرية السودانية في مجال النقل تشهد تطوراً كبيراً على كافة المستويات، مشيراً إلى حرص الدولة المصرية على دعم جهود التنمية والبنية التحتية في السودان، ومشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.

ومن جانبه قدم وزير البنية التحتية والنقل السوداني التهنئة للمهندس كامل الوزير على نجاح الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة TRANSMEA والذي شهد حضورا دوليا وعربيا ومحليا كبيرا.

وتباحث الجانبان حول التعاون المشترك في مجال الطرق والكباري، حيث تمت متابعة نتائج اللجنة الفنية المكونة من (هيئة الطرق والكباري -استشاري مصري -شركة مصرية وطنية متخصصة) والتي وجه بتشكيلها المهندس كامل الوزير بناء على طلب الجانب السوداني بالاستعانة بها لاجراء أعمال الصيانة اللازمة لعدد من الكباري بالسودان الشقيق مثل شبمات – الحلفايا - المك نمر ، وتحديد الاعمال اللازمة لرفع كفاءتها وإعادة تشغيلها، حيث وجه الوزير السوداني الشكر للفريق كامل الوزير على هذا التعاون الكبير وعلى سرعة الاستجابة.

كما تمت متابعة التعاون بين الجانبين في مجال النقل النهري الذي يمثل أحد ركائز الشراكة الاستراتيجية في ضوء وجود هيئة وادي النيل للملاحة النهرية والتي تم انشاؤها بين البلدين، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للنقل النهري المصرية، وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وسلطة الملاحة النهرية السودانية لتطوير الرصيف النهري الحالي لميناء وادي حلفا الحيوي، لتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع بين البلدين. وقد طلب الجانب السوداني الاستفادة من المعاهد ومراكز التدريب المختلفة بوزارة النقل المصرية لتدريب الكوادر السودانية في مختلف مجالات النقل، حيث وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل بارسال لجنة من خبراء النقل النهري من المعهد الإقليمي للنقل النهري المصري لتدريب الكوادر السودانية في وادي حلفا بالسودان ووضع خطة تدريبية شاملة لتدريب الكوادر السودانية في مجالات النقل الأخرى بالمعاهد ومراكز التدريب المختلفة بوزارة النقل المصرية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة تكدس الشاحنات المصرية لحركة الصادر من مصر إلي شمال السودان عبر معبر راس حدربة في شرق الجمهورية، حيث تتم الإجراءات الجمركية في ميناء سفاجا ليتم ارسال الشاحنات بشكل منفرد الي ميناء رأس حدربة يتم تبادل البضائع بين الميناءين من خلال إعادة نقل البضائع على الشاحنات السودانية وحيث يتطلب الأمر دفع شاحنات إضافية من الجانب السوداني لاستيعاب حجم الكثافات المصرية المصدرة من الجانب المصري وقد تم الاتفاق مع الجانب السوداني على زيادة عدد الشاحنات السودانية الفارغة لاستيعاب حجم البضائع وزيادة ساحات التداول للقضاء على هذه التكدسات.