فرحة ممزوجة بالآلام | إعلان نتيجة الثانوية العامة في غزة.. وشهيدة من الأوائل

كانت نتيجة دعاء مسلم في الثانوية العامة ممتازةً لدرجة أنها تلقت اتصالاً من وزير التعليم الفلسطيني أمجد برهم يصفها بالبطلة، لكن بالنسبة للفتاة البالغة من العمر 18 عامًا، كان الاحتفال مُرًّا وحلوًّا.

الثانوية العامة في غزة

ومثل حوالي 56,000 طالبٍ آخر من طلاب غزة من دفعة 2025، تعطلت دراستها بشكل شبه كامل خلال العامين الأخيرين بسبب عدوان إسرائيل على غزة، التي أودت بحياة ما يقرب من 19,000 طفلٍ في سن الدراسة، وتيتم الآلاف، ودمرت تقريبًا نظام التعليم الرسمي في القطاع.

قالت لشبكة CNN، متحدثةً عن والدها الذي غاب عن الاحتفالات: "سعادتنا منقوصة لأن سندنا وعماد بيتنا ليس هنا".

أُصيب والد دعاء، بسام مسلم، بجروح بالغة جراء شظايا في نوفمبر 2023، عندما أصابت غارة إسرائيلية منزلًا مجاورًا وأودت بحياة صديقه في وسط غزة، وفقًا لما ذكرته العائلة لشبكة CNN.

نُقل مسلم إلى مصر لتلقي العلاج الطبي في أبريل 2024، وظل هناك منذ ذلك الحين، تاركًا ابنته تُعاني من العديد من المحطات المهمة في حياتها، بما في ذلك نتائج امتحاناتها التي انتشرت على نطاق واسع.

عندما أرسلت لوالدها صورةً للاحتفالات، وهي تقف بفخر بجانب شقيقها مرتديةً ثوب التخرج وقبعته أمام لافتة بالون أصفر زاهٍ كُتب عليها: "مبروك"، شعرت وكأن القطاع بأكمله يحتفل معها.

قال وزير التعليم الفلسطيني لدعاء عبر الهاتف: "أنتِ بطلة"، عندما اتصل بها ليهنئها على تخرجها من المدرسة الثانوية وحصولها على أعلى معدل بين جميع طلاب غزة، بنسبة 99.7%.

انتشر مشهد دعاء البهيج في جميع أنحاء غزة يوم الخميس، في لحظات مشرقة كانت نادرة خلال العامين الماضيين.

شهيدة من أوائل الثانوية العامة في غزة

ولكن المأساة الحقيقة كانت للطالبة الفلسطينية ضحى نظمي أبو دلال، التي نزحت من دير البلح، وسط غزة، حصلت على معدل تراكمي شبه مثالي لكنها استشهدت قبل أقل من شهر من أن ترى ثمار جهدها.

استشهدت أبو دلال، مع 17 فردًا من عائلتها، في غارة إسرائيلية في 29 أكتوبر، بعد أسابيع من تطبيق وقف إطلاق النار، وفقًا لسلطات المستشفى.

مع إعلان وزارة التعليم الفلسطينية عن نتائج عشرات الآلاف من طلاب الثانوية العامة، عمّ جوٌّ من المرح والبهجة، حيث أطلق الفلسطينيون الألعاب النارية وتعانقوا بالغناء والرقص.

محمود عليان، خريج حديث نزح من مدينة رفح الجنوبية إلى وسط غزة، وقف عند محل حلويات مزدحم في مسقط رأسه، وابتسامة تعلو وجهه.

قال للتلفزيون الفلسطيني الرسمي: "سعادتي لا توصف. أنا هنا لأشتري الحلويات وأوزعها على الناس، فقد مرّ وقت طويل لم يروا فيه الحلويات بعد عامين من الحرب والنزوح".

تدمير التعليم في غزة

أدى قصف إسرائيل لغزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى تدمير النظام التعليمي في غزة، وتركه على شفا الانهيار، وفقًا لليونيسف، مما دفع خبراء الأمم المتحدة إلى توجيه اتهامات بتدمير التعليم، أو التدمير المنهجي للتعليم في أي بلد.

وأدت الهجمات الإسرائيلية إلى إتلاف أو تدمير أكثر من 97% من المدارس في غزة، وفقًا لليونيسف، مما ترك مئات الآلاف من الأطفال يعانون من محدودية فرص التعلم الحضوري.

استشهد ما لا يقل عن 18,591 طالبًا في سن الدراسة وجُرح 27,216 آخرون خلال الحرب، وفقًا لإحصاءات وزارة التعليم الفلسطينية بالإضافة إلى ذلك، قُتل حوالي 792 من أعضاء هيئة التدريس وجُرح 3,251.

الحسن علي رضوان هو أحد الطلاب الفلسطينيين الذين فقدوا أحد أحبائهم عندما استشهد ابن عمه وزميل دراسته خلال الحرب ومثل زملائه في الدراسة، اضطر الحسن إلى مواجهة تحديات التعليم عبر الإنترنت في ظل أزمة إنسانية كارثية.

معاناة التعليم في غزة

وقال الحسن لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، في مأوى للنازحين في خان يونس جنوب غزة يوم الخميس، حيث تجمع هو وأصدقاؤه للاحتفال بتخرجه: "واجهنا صعوبة في الاتصال بالإنترنت، وانقطاع الكهرباء والماء، بالإضافة إلى النزوح، والأهم من ذلك، الغذاء".

وفي وسط غزة، كانت ديما، وهي خريجة أخرى، لم تُعطِ اسمها الكامل لوسائل الإعلام الرسمية، تحتفل مع عائلتها بعد التغلب على صدمة الدراسة.

وقالت إنها أصيبت بجروح طفيفة نتيجة غارة إسرائيلية وقعت أثناء أول درس خاص لها في الرياضيات - في أحد النوادي الرياضية - بعد بدء الحرب.

بحسب وزارة التعليم الفلسطينية، فإن 56,000 خريج جديد في غزة مستعدون للالتحاق بالجامعة لكن بالكاد توجد حرم جامعية للالتحاق بها.

دمرت الهجمات الإسرائيلية 63 مبنى جامعيًا بالكامل خلال العامين الماضيين، وفقًا للوزارة.

وقالت اليونيسف إنه "من المستحيل" إدخال اللوازم التعليمية، مثل القرطاسية وحقائب الظهر وغيرها من الموارد، إلى القطاع، على الرغم من تطبيق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر، لأنها لا تُعتبر "مساعدات إنسانية منقذة للحياة".

ومع ذلك، يستمتع بعض الطلاب وأولياء الأمور بحفل التخرج يوم الخميس، ويأملون في إعادة بناء مدارس وجامعات غزة قريبًا.

وفقًا لبيان صدر مؤخرًا عن اليونيسف، سيحتاج ما يقرب من 92% من جميع المرافق التعليمية إما إلى إعادة بناء كاملة أو إعادة تأهيل رئيسية لتصبح جاهزة للعمل مرة أخرى.

وقال والد ديما: "على الرغم من الألم والمعاناة في غزة، نريد أن نكون سعداء وأن نتجاوز جراحنا". يجب على الطلاب العودة إلى الفصول الدراسية في أقرب وقت ممكن.

في الوقت نفسه، يُطالب آخرون بآليات تُساعدهم على الحصول على منح دراسية جامعية والدراسة في الخارج، بدلاً من العودة للدراسة عبر الإنترنت.

قال الخريج محمد بلال أبو فرج، لوسائل الإعلام الرسمية الفلسطينية يوم الخميس بعد توزيعه الحلويات في أحد الملاجئ: "هذه ليست حياة، لقد دمروا مدارسنا وجامعاتنا".