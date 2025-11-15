قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير
مسلسل كارثة طبيعية يتحقق على أرض الواقع .. مصرية تتفاجأ بحملها في 9 أجنة
العرب يفتحون الأبواب لليوان الصيني.. دخول هادئ بلا صدام مع الدولار
محافظ أسيوط يتفقد مواقع مقترحة لإنشاء أول نادي للذكاء الاصطناعي
أسعار الرحلات النيلية في أسوان حسب الأيام ونوع الباخرة ومستوى الخدمة
ناقد رياضي يكشف مفاجأة مدوية بشأن صفقة الأهلي الجديدة.. ما الجديد؟
فرحة ممزوجة بالآلام | إعلان نتيجة الثانوية العامة في غزة.. وشهيدة من الأوائل
أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 يسجل 5640 جنيها|فيديو
روبيكون.. وحدة قوات روسية تغير ديناميكيات حرب المسيرات في أوكرانيا
أسعار الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام
أبرز مباريات اليوم السبت 15-11-2025 والقنوات الناقلة
مجلس الأمن يصوت الإثنين على مشروع القرار الأمريكي بشأن خطة ترامب في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرحة ممزوجة بالآلام | إعلان نتيجة الثانوية العامة في غزة.. وشهيدة من الأوائل

التعليم في غزة
التعليم في غزة
ناصر السيد

كانت نتيجة دعاء مسلم في الثانوية العامة ممتازةً لدرجة أنها تلقت اتصالاً من وزير التعليم الفلسطيني أمجد برهم يصفها بالبطلة، لكن بالنسبة للفتاة البالغة من العمر 18 عامًا، كان الاحتفال مُرًّا وحلوًّا.

الثانوية العامة في غزة

ومثل حوالي 56,000 طالبٍ آخر من طلاب غزة من دفعة 2025، تعطلت دراستها بشكل شبه كامل خلال العامين الأخيرين بسبب عدوان إسرائيل على غزة، التي أودت بحياة ما يقرب من 19,000 طفلٍ في سن الدراسة، وتيتم الآلاف، ودمرت تقريبًا نظام التعليم الرسمي في القطاع.

قالت لشبكة CNN، متحدثةً عن والدها الذي غاب عن الاحتفالات: "سعادتنا منقوصة لأن سندنا وعماد بيتنا ليس هنا".

أُصيب والد دعاء، بسام مسلم، بجروح بالغة جراء شظايا في نوفمبر 2023، عندما أصابت غارة إسرائيلية منزلًا مجاورًا وأودت بحياة صديقه في وسط غزة، وفقًا لما ذكرته العائلة لشبكة CNN.

نُقل مسلم إلى مصر لتلقي العلاج الطبي في أبريل 2024، وظل هناك منذ ذلك الحين، تاركًا ابنته تُعاني من العديد من المحطات المهمة في حياتها، بما في ذلك نتائج امتحاناتها التي انتشرت على نطاق واسع.

عندما أرسلت لوالدها صورةً للاحتفالات، وهي تقف بفخر بجانب شقيقها مرتديةً ثوب التخرج وقبعته أمام لافتة بالون أصفر زاهٍ كُتب عليها: "مبروك"، شعرت وكأن القطاع بأكمله يحتفل معها.

قال وزير التعليم الفلسطيني لدعاء عبر الهاتف: "أنتِ بطلة"، عندما اتصل بها ليهنئها على تخرجها من المدرسة الثانوية وحصولها على أعلى معدل بين جميع طلاب غزة، بنسبة 99.7%.

انتشر مشهد دعاء البهيج في جميع أنحاء غزة يوم الخميس، في لحظات مشرقة كانت نادرة خلال العامين الماضيين. 

شهيدة من أوائل الثانوية العامة في غزة

ولكن المأساة الحقيقة كانت للطالبة الفلسطينية ضحى نظمي أبو دلال، التي نزحت من دير البلح، وسط غزة، حصلت على معدل تراكمي شبه مثالي لكنها استشهدت قبل أقل من شهر من أن ترى ثمار جهدها. 

استشهدت أبو دلال، مع 17 فردًا من عائلتها، في غارة إسرائيلية في 29 أكتوبر، بعد أسابيع من تطبيق وقف إطلاق النار، وفقًا لسلطات المستشفى.

مع إعلان وزارة التعليم الفلسطينية عن نتائج عشرات الآلاف من طلاب الثانوية العامة، عمّ جوٌّ من المرح والبهجة، حيث أطلق الفلسطينيون الألعاب النارية وتعانقوا بالغناء والرقص.

محمود عليان، خريج حديث نزح من مدينة رفح الجنوبية إلى وسط غزة، وقف عند محل حلويات مزدحم في مسقط رأسه، وابتسامة تعلو وجهه.

قال للتلفزيون الفلسطيني الرسمي: "سعادتي لا توصف. أنا هنا لأشتري الحلويات وأوزعها على الناس، فقد مرّ وقت طويل لم يروا فيه الحلويات بعد عامين من الحرب والنزوح".

تدمير التعليم في غزة

أدى قصف إسرائيل لغزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى تدمير النظام التعليمي في غزة، وتركه على شفا الانهيار، وفقًا لليونيسف، مما دفع خبراء الأمم المتحدة إلى توجيه اتهامات بتدمير التعليم، أو التدمير المنهجي للتعليم في أي بلد.

وأدت الهجمات الإسرائيلية إلى إتلاف أو تدمير أكثر من 97% من المدارس في غزة، وفقًا لليونيسف، مما ترك مئات الآلاف من الأطفال يعانون من محدودية فرص التعلم الحضوري.

استشهد ما لا يقل عن 18,591 طالبًا في سن الدراسة وجُرح 27,216 آخرون خلال الحرب، وفقًا لإحصاءات وزارة التعليم الفلسطينية بالإضافة إلى ذلك، قُتل حوالي 792 من أعضاء هيئة التدريس وجُرح 3,251.

الحسن علي رضوان هو أحد الطلاب الفلسطينيين الذين فقدوا أحد أحبائهم عندما استشهد ابن عمه وزميل دراسته خلال الحرب ومثل زملائه في الدراسة، اضطر الحسن إلى مواجهة تحديات التعليم عبر الإنترنت في ظل أزمة إنسانية كارثية.

معاناة التعليم في غزة

وقال الحسن لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، في مأوى للنازحين في خان يونس جنوب غزة يوم الخميس، حيث تجمع هو وأصدقاؤه للاحتفال بتخرجه: "واجهنا صعوبة في الاتصال بالإنترنت، وانقطاع الكهرباء والماء، بالإضافة إلى النزوح، والأهم من ذلك، الغذاء".

وفي وسط غزة، كانت ديما، وهي خريجة أخرى، لم تُعطِ اسمها الكامل لوسائل الإعلام الرسمية، تحتفل مع عائلتها بعد التغلب على صدمة الدراسة.

وقالت إنها أصيبت بجروح طفيفة نتيجة غارة إسرائيلية وقعت أثناء أول درس خاص لها في الرياضيات - في أحد النوادي الرياضية - بعد بدء الحرب.

بحسب وزارة التعليم الفلسطينية، فإن 56,000 خريج جديد في غزة مستعدون للالتحاق بالجامعة لكن بالكاد توجد حرم جامعية للالتحاق بها.

دمرت الهجمات الإسرائيلية 63 مبنى جامعيًا بالكامل خلال العامين الماضيين، وفقًا للوزارة.

وقالت اليونيسف إنه "من المستحيل" إدخال اللوازم التعليمية، مثل القرطاسية وحقائب الظهر وغيرها من الموارد، إلى القطاع، على الرغم من تطبيق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر، لأنها لا تُعتبر "مساعدات إنسانية منقذة للحياة".

ومع ذلك، يستمتع بعض الطلاب وأولياء الأمور بحفل التخرج يوم الخميس، ويأملون في إعادة بناء مدارس وجامعات غزة قريبًا.

وفقًا لبيان صدر مؤخرًا عن اليونيسف، سيحتاج ما يقرب من 92% من جميع المرافق التعليمية إما إلى إعادة بناء كاملة أو إعادة تأهيل رئيسية لتصبح جاهزة للعمل مرة أخرى.

وقال والد ديما: "على الرغم من الألم والمعاناة في غزة، نريد أن نكون سعداء وأن نتجاوز جراحنا". يجب على الطلاب العودة إلى الفصول الدراسية في أقرب وقت ممكن.

في الوقت نفسه، يُطالب آخرون بآليات تُساعدهم على الحصول على منح دراسية جامعية والدراسة في الخارج، بدلاً من العودة للدراسة عبر الإنترنت.

قال الخريج محمد بلال أبو فرج، لوسائل الإعلام الرسمية الفلسطينية يوم الخميس بعد توزيعه الحلويات في أحد الملاجئ: "هذه ليست حياة، لقد دمروا مدارسنا وجامعاتنا".

نتيجة الثانوية العامة في غزة الثانوية العامة في غزة وزير التعليم الفلسطيني أمجد برهم تدمير التعليم في غزة المدارس في غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز بشأن طلب سحب لقب الدوري من الأهلي

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

إسماعيل الليثي

"حلاوة" الناجي من حادثة سيارة إسماعيل الليثي يسرد تفاصيل الواقعة

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي

كروت الشحن

حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة

انصار المرشح

الداخلية: إجراءات قانونية تجاه أنصار مرشح برلمانى بالشروق.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تواجه الرشوة بإطلاق قوافل توعوية موسعة في مراكز الشباب

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر ونائب شئون التعليم والطلاب يتفقدان المدينة الجامعية للطالبات بمدينة الأقصر

العلاج بالرقية الشرعية

عالم أزهري: العلاج بالرقية الشرعية ثابت وموجود في السنة

بالصور

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

فيتامين
فيتامين
فيتامين

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

متى تأخذ الفيتامين ويمتصه جسمك.. هذه المشروبات تضعف مفعوله

أفضل وقت لتناول الفيتامين
أفضل وقت لتناول الفيتامين
أفضل وقت لتناول الفيتامين

فيديو

وزارة الداخلية

ظهروا في فيديوهات.. الداخلية تضبط بعض أنصار مرشحين لمجلس النواب

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد