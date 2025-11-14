بيان أمريكي عربي إسلامي يدعم قرار بمجلس الأمن بشأن قطاع غزة

صدر بيان أمريكي عربي إسلامي مشترك حول قرار مجلس الأمن الدولي، الذي ينظر فيه حاليا بشأن قطاع غزة، وهو قرار صاغته واشنطن بالمشاورة مع عدد من أعضاء المجلس وبعض الشركاء الآخرين.

بيان أمريكي عربي إسلامي بشأن غزة

وأكد البيان المشترك، دعم قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، آملا في بدء العملية التي تمهد الطريق لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية.

يأتي ذلك في ظل خروقات إسرائيلية متكررة لخطة ترامب للسلام بشأن غزة، والتي أقرت في شهر أكتوبر الماضي بعد اتفاق حماس وإسرائيل على وقف إطلاق النار وهو الاتفاق الذي وضع نهاية لأكثر من 24 شهرا من المعاناة التي عاش فيها سكان القطاع.



العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وتسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وانتشار المجاعة جراء الحصار الإسرائيلي الذي فرض لشهور عديدة منع خلالها إدخال المساعدات بعد إغلاق كل المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، إلى جانب تدمير البنية التحتية لشتى مناطق القطاع.