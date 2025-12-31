الغمراوي: المصري القديم أول من رسخ لصناعة الأدوية

قال الدكتور علي الغمراوي ، رئيس هيئة الدواء المصرية ، إن الدولة المصرية على مدى تاريخها صانعة للحضارة، ومن هنا جاء “كتاب مصر والدواء رحلة عبر الزمن” ، ليوثق الجديد في رحلة الدواء المصري عبر التاريخ .

وأضاف الغمراوي، خلال مؤتمر صحفي ، لتدشين كتاب مصر والدواء رحلة عبر الزمن ، أن المصري القديم أول من رسخ لصناعة الأدوية من خلال بردية ضمت العديد من الوصفات الدوائية لعلاج العديد من الأمراض وعلي رأسها منع الحمل وأمراض الباطنة .

وأشار الغمراوي ، إلى أن الكتاب يستعرض التاريخ الدوائي المصري منذ 7 آلاف سنة، موضحا أن هناك العديد من الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2014 حتي الآن، وأبرزها تمثيل مصر في عدد من المحافل وصدور الدستور الدوائي المصري بالإضافة إلي الوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتي غير مسبوقة .